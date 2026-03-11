Real Madrid vs Manchester City: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Real Madrid vs Manchester City | Champions League De nueva cuenta, los merengues y los ciudadanos protagonizarán un enfrentamiento de eliminación en la Liga de Campeones del futbol europeo.

El “Clásico Moderno” de la Liga de Campeones de Europa tendrá una nueva edición en esta temporada dentro de los octavos de final. Real Madrid y Manchester City chocan por octava ocasión en los últimos quince años. El cuadro merengue llega hecho un “hospital” con múltiples bajas por lesión y con la presión a tope por un año en el que podrían irse sin títulos. Por su parte, los “ciudadanos” no han sido el equipo dominante de hace algunos años y también llegan con algunas dudas a este enfrentamiento.

Los octavos de final de la Champions League comenzaron esta semana. El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich dieron un paso al frente con triunfos por goleadas en los juegos de ida. Ahora, es el turno de equipos como el PSG, Real Madrid, Chelsea, Manchester City y el Arsenal que todavía marcha con paso perfecto en esta edición del torneo.

🗺️ ¡Estos son los horarios del partido! pic.twitter.com/eJbsgMiPWL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 11, 2026

14:00 horas

Fox One

Fox+

Previa del Real Madrid vs Manchester City | Champions League

Sí, una vez más, el Real Madrid y el Manchester City se enfrentan en la Liga de Campeones. Desde el 2020, estos equipos se han enfrentado en todas las ediciones de este torneo, con excepción de la temporada 2020-2021 en una ronda de eliminación. En este lapso, los españoles han ganado en tres ocasiones contra dos de los ingleses.

Los 15 veces campeones de Europa llegan en una situación comprometida para este partido. El equipo, ahora dirigido por Álvaro Arbeloa tras la destitución de Xabi Alonso no tendrá disponibles a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militao, Álvaro Carreras, Dani Ceballos y David Alaba, por lo que el entrenador español tendrá que echar mano de la banca y hasta fuerzas básicas.

Por su parte, el Manchester City tiene sus propios problemas. El equipo dirigido por Pep Guardialo todavía no encuentra su versión goleadora de años pasados. Actualmente, se encuentran en el segundo lugar de la Premier League y ya han sufrido algunas derrotas en esta edición de Champions. Ahora, buscan salir con un resultado favorable del Bernabéu para cerrar la eliminatoria en casa.

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Manchester City | Champions League

Real Madrid: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendu, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Arda Güller, Thiago Pitarch, Gonzalo García, Vinicius Jr

Manchester City: Gianluigi Dounnarumma, Rayan Aït-Nouri, Marc Guéhi, Matheus Nunes, Rubén Dias, Rodri, Nico O’Reilly, Bernardo Silva, Ryan Cherki, Antoine Semenyo, Erling Haaland.