Mazatlán vs Monterrey Femenil: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas en la Liga MX Femenil

Mazatlán vs Monterrey Femenil Rayadas juega hoy en el Estadio El Encanto en Liga MX Femenil (Crónica Digital)

Mazatlán y Monterrey Femenil juegan hoy con motivo de la jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del partido de Rayadas: horario y dónde ver en vivo.

El equipo regiomontano llega como líder, respaldado por números que reflejan equilibrio de su plantel. Del otro lado, Mazatlán buscará aprovechar la localía para sumar puntos importantes en la pelea por la zona de liguilla.

Previa y pronóstico Mazatlán vs Monterrey Femenil | Partido de la jornada 11 de la Liga MX Femenil

El enfrentamiento de la jornada 11 presenta a unas Rayadas que dominan la competencia con 26 puntos tras diez partidos, gracias a ocho victorias y dos empates, registro que las mantiene como el único equipo que no conoce la derrota en el Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Amandine Miquel apenas ha permitido cuatro goles en diez encuentros, cifra que lo coloca como la mejor defensa del torneo. La portera Paola Manrique suma seis partidos sin recibir gol.

Rayadas acumula 29 anotaciones, la segunda mejor ofensiva del campeonato, con la española Lucía García como referente del ataque gracias a ocho goles haciendo gran mancuerna con Diana García.

Mazatlán, por su parte, se presenta con 15 puntos en la décima posición, lo que representa su mejor rendimiento desde su llegada a la liga. El equipo sinaloense apuesta por la velocidad ofensiva encabezada por la delantera Taiwo Lawal, quien es su referencia del ataque.

El historial también juega a favor de Monterrey. Este encuentro marcará el duodécimo enfrentamiento entre ambos clubes y las estadísticas reflejan dominio total de Rayadas con once victorias en once partidos, además de 50 goles anotados y solo dos recibidos. El pronóstico es de una victoria para Rayadas.

¿A qué hora juegan Mazatlán vs Monterrey Femenil hoy?

El silbatazo inicial está programado para las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Mazatlán vs Monterrey Femenil?

La transmisión del partido estará disponible en FOX One y Tubi, servicios donde se podrá seguir en vivo el enfrentamiento desde el Estadio El Encanto.

Alineaciones probables Mazatlán vs Monterrey Femenil

Mazatlán Femenil: Alondra García; Vasthy Delgado, Rebeca Zavaleta, Guadalupe Sánchez, Karen de León; Ámbar González, María Canseco, Linda Hernández; Daniela García, Conni Herrera y Taiwo Lawal.

Monterrey Femenil (Rayadas): Paola Manrique; Alejandra Calderón, Daniane Limeria, Valeria del Campo, Daniela Monroy; Marcela Restrepo, Diana García, Alice Soto; Jermaine Seoposenwe, Lucía García y Christina Burkenroad.