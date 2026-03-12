Selección Mexicana: todas las opciones de Javier Aguirre para portero titular tras la lesión de Luis Ángel Malagón

Porteros Selección Mexicana La lesión de Luis Ángel Malagón ha dejado abierta la posibilidad de un nuevo guardameta titular para la Copa del Mundo.

Mientras se espera la primera Fecha FIFA de este 2026, donde México estará enfrentando a Portugal y a Bélgica, el cuadro tricolor recibió la mala noticia de la lesión de Luis Ángel Malagón. El guardameta del América sufrió una rotura del tendón de Aquiles y su tiempo de recuperación lo dejará fuera de la Copa del Mundo. Ahora, sin el arquero que se perfilaba para ser el titular, el arco nacional está abierto a las posibilidades para la inauguración del próximo 11 de marzo.

¿Quiénes pueden ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial?

Desde que inició el camino rumbo a esta Copa del Mundo en el 2023, la portería ha sido una posición que no ha logrado cubrirse con certeza. Con Guillermo Ochoa en la etapa final de su carrera, varios nombres han alzado la mano siendo Luis Ángel Malagón quien parecía tener una ventaja sobre el resto. Ahora, con su lesión Javier Aguirre tendrá que considerar todas las opciones para los tres nombres que estarán en la convocatoria final de 24.

Raúl ‘Tala’ Rangel - Chivas

En el último año, el portero del Guadalajara no sólo ha sido un constante en las convocatorias de Javier Aguirre, sino que ha recibido múltiples oportunidades como titular. Incluso, para algunos aficionados y especialistas, él tenía la oportunidad de ser el número 1, incluso antes de la lesión de Malagón. Su temporada con el equipo rojiblanco lo colocan como la opción principal, al menos en este momento que todavía faltan casi 3 meses para la Copa del Mundo.

Francisco Guillermo Ochoa - AEL Limassol

La semana pasada, se confirmó que Javier Aguirre ya solicitó la presencia de Francisco Guillermo Ochoa en la convoctoria para la Fecha FIFA de este mes de marzo. ‘Paco Memo’ estará de regreso en el Tricolor a sus 40 años en busca de un lugar que lo lleve a su sexta Copa del Mundo consecutivo, un récord a nivel nacional. A pesar de que el ex del América ha estado lejos del foco de la afición, su desempeño y experiencia, principalmente en estos torneos podría ser su ventaja para volver a la titularidad.

Hace 16 años, cuando Javier Aguirre fue el entrenador de la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010, el estratega demostró que no tiene problemas con darle prioridad a la madurez, experiencia y liderazgo. En aquella ocasión, Ochoa, en uno de sus mejores momentos, fue relegado a la banca para tener a Oscar Pérez bajo los tres palos. Ahora, puede ser el propio ‘Paco Memo’ quien asuma ese rol para la Copa del Mundo de este 2026.

Carlos Acevedo - Santos Laguna

Quien ha completado la terna en las convocatorias recientes y partidos de preparación ha sido el portero del equipo lagunero. Desde hace varios años, Acevedo se consolidó como una de las promesas en el arco a nivel nacional. Sin embargo, en el actual proceso mundialista, aficionados y especialistas consideran que ‘El Temerario’, no ha terminado de dar ese salto de calidad que se esperaba.

Desde 2024, Santos Laguna ha batallado en los últimos lugares de la clasificación general y ha tenido graves problemas de ofensiva. Actualmente, el cuadro de Torreón se mantiene en el lugar 17 de la clasificación y es la defensa con más goles permitidos (26 en 10 partidos) lo que debilita la defensa de Acevedo en busca de un puesto titular.

Andrés Gudiño - Cruz Azul

Al final de la temporada pasada, Cruz Azul sufrió la lesión del guardameta colombiano, Kevin Mier. Ahora, Andrés Gudiño ha tomado el puesto y ha respondido a la altura de las exigencias de ‘La Máquina’. El originario de Yucatán ha sido pieza importante para que el cuadro cementero se mantenga actualmente como el líder general de la clasificación de este Clausura 2026 y uno de los que está en mejor momento de todo el futbol mexicano.

La lista que presente Javier Aguirre para enfrentar a Portugal o Bélgica nos dará una idea de si ‘El Vasco’ lo tiene en la mira para poder subirse de último minuto a la Copa del Mundo. En caso de ser llamado, Gudiño podría ser la gran sorpresa de esta edición para la Selección Mexicana.

Alex Padilla - Athletic Club de Bilbao

Hace un año, el mexicano-español fichó a préstamo con los Pumas para poder estar más cerca del entorno nacional y pelear por un lugar para la Copa del Mundo. Sus actuaciones con Universidad Nacional no le favorecieron del todo, y luego de una serie de movimientos del mercado de verano en 2025, regresó al Athletic Club de Bilbao.

Este año, ha recibido algunas oportunidades en partidos de LaLiga y principalmente en la Copa del Rey, donde llegó hasta las semifinales en contra de la Real Sociedad. Con algunos momentos destacados, Padilla es otra de las opciones que podría contemplar ‘El Vasco’ quien conoce muy bien el nivel de competencia y exigencia del futbol español.