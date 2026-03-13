Carlos Ortiz comparte el Top 10 en LIV Golf Singapur

LIV Golf Singapur. Carlos Ortiz se empeña en conseguir su segundo Top 5 de la temporada en LIV Golf. (Foto especial)

El mexicano Carlos Ortiz y el chileno Joaquín Niemann del equipo Torque GC se mantuvieron en la pelea tras la segunda ronda en LIV Golf Singapur, en la que Bryson DeChambeau quedó solitario en la punta, con una renta de 3 golpes sobre un grupo de cinco golfistas, entre ellos Jon Rahm, que comparten el segundo sitio.

Ortiz, quien persigue su segundo Top 5 de la temporada, firmó seis birdies y tres bogeys para ronda de 68 golpes (-3) en el Sentosa Golf Club, donde Niemann, capitán del equipo Torque GC también entregó ronda de 68. En el acumulado ambos suman -5 golpes y comparten el T10 junto a Scott Vincent, jugador LIV con wild card.

Abraham Ancer no encuentra el camino

El colombiano Sebastián Muñoz (67) y el mexicano Abraham Ancer (74), también integrantes del Torque, se localizan en los puestos T17 y 55 de manera respectiva. Este es uno de los torneos en los Ancer no encuentra su buen golf.

DeChambeu con recorrido de 65 (-6) que incluyó cinco birdies, un eagle y un bogey tomó el liderato en solitario con suma de -10 golpes.

“Me concentro en mi golf, en lo que puedo controlar”, dijo DeChambeau. “Sé que suena a cliché, pero no puedo obsesionarme con lo que hacen los demás y asegurarme de empezar bien el golpe y embocar los putts como debo. Si no es así, creo que tengo buenas posibilidades.”

En tanto, Thomas Detry (67), Louis Oosthuizen (67), Jon Rahm (68) y Lee Westwood (68) comparten el segundo sitio con -7 golpes a la mitad de competencia.

Detry, del 4Aces GC, viene de quedar segundo en LIV Golf Hong Kong y ha mantenido ese impulso esta semana en Singapur. Su ronda incluyó un eagle con un chip en el hoyo 18 desde la parte trasera del green, a 40 yardas de distancia.

Jon Rahm acecha peligrosamente

El ganador en Hong Kong, Rahm, sigue acechando peligrosamente en la clasificación. El capitán del Legión XIII logró 11 pares consecutivos del 5 al 17 antes de finalizar su ronda con un birdie en el hoyo 18.

“Jugué muy bien hoy. Sentí que jugué mucho mejor que ayer, por pequeños detalles”, dijo Rahm. “No pude embocar muchos putts. Metí ese en el 6 y a partir de ahí fallé muchas oportunidades de birdie”.

En la clasificación por equipos los Crushers GC que capitanea DeChambeau van de líderes con -15 golpes, seguidos por Legión XIII de Jon Rahm con -12.