Cuál es la historia de Isaac del Toro y las claves de su éxito Todo inició con un mensaje de Facebook… Así comenzó la carrera del mexicano, considerado el segundo mejor ciclista del mundo. (Agencia EFE)

Isaac del Toro, ciclista profesional mexicano de apenas 22 años, se proclamó campeón del Tirreno-Adriático. Con esto, el integrante de UAE Team Emirates se convierte en el primer mexicano en llevarse el tridente de la llamada carrera de los Dos Mares.

¿Cuál es la clave del éxito de este joven mexicano, considerado el segundo mejor ciclista del mundo según el ranking de la Unión Ciclista Internacional?

¿Cuál es la historia de Isaac del Toro? El ciclista mexicano que ganó la Tirreno-Adriático

Todo comenzó por un mensaje de Facebook.

El ciclista, originario de Ensenada, a sus 22 años se convirtió en el ganador del tridente de la carrera de los Dos Mares y conquistó la Tirreno-Adriático para México. Fue por el impulso de sus sueños, la dedicación y el esfuerzo que del Toro consiguió una oportunidad y la aprovechó en Italia, para hoy consolidarse entre los mejores ciclistas del mundo.

Según narra Luis Rodríguez, director general de A.R. Monex Pro Cycling Team, el equipo que descubrió a Isaac del Toro, en entrevista con ESPN, todo inició con un mensaje de Facebook donde se convocaba a todas las promesas del ciclismo:

“En México, por cada cinco ciclistas de montaña solo hay uno de ruta [...] Entre 2015 y 2019 estábamos enfocados en competidores de montaña, pero teníamos el objetivo de formar ciclistas de ruta. Nosotros lanzamos una convocatoria en redes sociales para buscar talento e Isaac del Toro llega tarde. Habíamos puesto que los que llegaban tarde no iban a poder participar, pero él me escribe y me pide la oportunidad: ‘sé que lo puedo lograr’, fue su mensaje.

Me puso varios registros, me dijo cómo quedó en segundo lugar en una Olimpiada de la Conade, por detrás de un ciclista nuestro. Para ganarle a uno de los nuestros y estar cerca es porque traes con qué. Nos dijo que quedó segundo porque se le rompió el desviador; si no, hubiera ganado. Dije: ‘ah, cabr…, es bravo’. Le permitimos registrarse tarde”, recuerda Rodríguez.

¿Cuáles son las claves del éxito de Isaac del Toro?

Tras conseguir el campeonato en el Tour de l’Avenir en 2023, el originario de Baja California emitió un mensaje de agradecimiento y resiliencia a todos aquellos que creyeron en él, mostrando que las claves de su éxito están en “el trabajo duro y la mentalidad”.

El ahora campeón del Tirreno-Adriático, como integrante de UAE Team Emirates, expresó a sus seguidores:

“Honestamente, les diría que todo es posible. Si le hubieras dicho a cualquier persona que la carrera la iba a ganar un mexicano, te hubiera dicho que no. Confíen en sus sueños y en lo que quieren lograr, siempre y cuando sea ético y profesional”, dijo tras su campeonato de 2023, apuntando que todo se enfoca en el trabajo honesto, los desafíos y la constancia.