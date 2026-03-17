Cruz Azul vs Monterrey: posibles alineaciones para el partido de vuelta de octavos de final de la Concacaf Champions 2026 (Agencia EFE)

El estadio Cuauhtémoc será la sede para el partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Cruz Azul y Monterrey.

La Máquina recibirá a los Rayados en Puebla este martes 17 de marzo; un partido que resulta el último respiro o la muerte del equipo regio, luego de que el club cementero se llevara la victoria en Monterrey.

Aquí te decimos cuál podría ser la posible alineación de ambos clubes en la Concacaf hoy, así como a qué hora juega Cruz Azul vs Monterrey y en qué canal.

Cruz Azul vs Monterrey: posible alineación del partido de vuelta de los octavos de final de la Concacaf hoy

De acuerdo a ESPN, así podrían quedar las alineaciones del partido de vuelta de octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 entre Cruz Azul y Monterrey:

Cruz Azul

Andrés Gudiño, Gonzalo Piovi, Amaury García, Erik Lira, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Agustín Palavecino, Omar Campos, Carlos Rodríguez, José Paradela y Gabriel Fernández.

Monterrey

Luis Cárdenas, Stefan Medina, Carlos Salcedo, Luis Reyes, Ricardo Chávez, Christian Reyes, Jorge Rodríguez, Daniel Aceves, Jesús Corona, Roberto de la Rosa y Lucas Ocampos.

Cómo y dónde ver Cruz Azul vs Monterrey hoy

A continuación te decimos dónde ver la transmisión de Cruz Azul vs Monterrey hoy y en qué canal podrá sintonizarse el partido completamente en vivo.

Cruz Azul vs Monterrey, dónde verlo hoy: Fox One en México; TUDN, Vix, Fox Sports 1 y Concacaf Go en Estados Unidos.

El Club de Futbol Cruz Azul llega seguro, tras llevarse el partido de ida en los octavos de final frente al Club de Futbol Monterrey.

La victoria de 3-2 en la casa del equipo del Tecnológico de Monterrey revitaliza a La Máquina en su casa, y además intentará llevarse la ventaja de la localía.

Sin embargo, Rayados intentará hacer hazaña y llevarse la victoria, que es la única opción para seguir en la contienda por los cuartos de final de la Concacaf 2026.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Monterrey?

El partido está agendado para las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Este encuentro genera amplias expectativas, pues se espera un duelo que sobrepase lo esperado en la ida, que tuvo una fuerte emoción, por lo que el partido de vuelta se anticipa realmente cerrado.