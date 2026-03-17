Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026: horario, canal, dónde y cómo ver el juego Venezuela vs USA

Estados Unidos vs Venezuela Dos potencias del Beisbol se enfrentarán en la gran final del World Baseball Classic.

El momento más esperado del Clásico Mundial de Beisbol 2026 enfrentará en su gran final a dos de las potencias del deporte tras un camino repleto de sorpresas y resilencia por ambas selecciones: Venezuela vs Estados Unidos.

El juego que definirá al triunfador se jugará en el LoanDepot Park, estadio de los Marlins en Miami, Florida, y el escenario donde Venezuela derrotó a Italia dos carreras arriba, asegurando su pase a la clausura del torneo, un hecho histórico al ser su primera final en el Clásico Mundial de Beisbol.

¿A qué hora es el juego de Estados Unidos vs Venezuela hoy martes 17 de marzo?

El juego se disputará en el LoanDepot Park de Miami, Florida, con horario programado a las 18:00 horas de este miércoles 17 de marzo, tiempo del centro de México.

Team Venezuela vs. Team USA



The conclusion to an unforgettable tournament is tonight 🌎



Watch the #WorldBaseballClassic Final at 8 pm ET on @MLBONFOX and @FOXDeportes. pic.twitter.com/8d31XkQsn0 — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 17, 2026

Tras recuperarse de la derrota ante Italia en Fase de Grupos, Estados Unidos recuperó el mando del torneo tras vencer a República Dominicana en la semifinal, mientras que Venezuela hizo historia eliminando al antiguo campeón mundial, Japón, y pasó sobre Italia para reclamar su primera final en la historia.

Ambos equipos no han tenido un camino sencillo hasta este último encuentro del Clásico Mundial de Beisbol 2026, donde el dominio internacional de Estados Unidos se enfrentará a la fuerte selección venezolana que busca hacer historia.

¿Dónde ver la final Estados Unidos vs Venezuela EN VIVO del Clásico Mundial de Beisbol?

Los aficionados y aficionadas al beisbol podrán seguir la transmisión en vivo de esta histórica final entre dos de las potencias más importantes del beisbol mediante televisión abierta, canales por suscripción o plataformas de streaming.

Entre las opciones, se encuentran:

TV abierta: Canal 9.

Canal 9. TV de paga: ESPN.

ESPN. Streaming: ViX Premium y Disney+ Premium.

Final Estados Unidos vs Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol: posibles alineaciones

Ambas selecciones han coincidido anteriormente en enfrentamientos del Clásico Mundial de Beisbol, sin embargo, nunca lo hicieron en una final del torneo.

Para Estados Unidos, el duelo de este martes será su tercera final consecutiva, además de que su historial de juegos directos contra Venezuela se inclina ligeramente a su favor con 3-2, por lo que el enfrentamiento en esta final promete uno de los mejores desempeños entre ambas potencias.

Anunciado por Omar López, el abridor de Venezuela será Eduardo Rodríguez, lanzador de los Arizona Diamondbacks, mientras que el abridor seleccionado por Estados Unidos es Nolan McLean, una joven promesa de los New York Mets.