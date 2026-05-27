Selección de Sudáfrica anuncia su lista de convocados para el Mundial FIFA 2026: ¿Quiénes son sus estrellas para enfrentar a México?

Selección de futbol de Sudáfrica El primer rival de la Selección Nacional confirmó a todos los jugadores que competirán en la Copa del Mundo que iniciará este 2026.

El primer rival de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa del Mundo anunció este miércoles 27 de julio su lista final de 26 jugadores que los representarán en esta Copa del Mundo. Sudáfrica reveló todos los nombres que estarán en el partido inaugural del próximo jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Banorte para medirse a la Selección Mexicana

Lista de los 26 convocados de Sudáfrica al Mundial FIFA 2026

Por medio de sus redes sociales, los ‘Bafana Bafana’ dieron a conocer a sus 26 futbolistas que estarán disputando la Copa del Mundo. El cuadro africano estará compartiendo grupo con la México, República Checa y Corea del Sur en busca de un boleto a los dieciseisavos de final.

The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage.



​#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026

Porteros

Ronwen Williams

Ricardo Goss

Sipho Chaine

Defensas

Khuliso Mudau

Olwethu Makhanya

Bradley Cross

Aubrey Modiba

Thabang Matuludi

Nkosinathi Sibisi

Ime Okon

Samukele Kabini

Mbekezeli Mbokazi

Kamogelo Sebelebele

Khulumani Ndamane

Mediocampistas

Teboho Mokoena

Thalente Mbatha

Jayden Adams

Sphephelo Sithole

Delanteros

Oswin Appollis

Tshepang Moremi

Evidence Makgopa

Lyle Foster

Iqraam Rayners

Relebohile Mofokeng

Themba Zwane

Thapelo Maseko

¿Quiénes son las estrellas de la convocatoria de Sudáfrica para el Mundial FIFA 2026?

Ahora, Javier Aguirre ya conoce a todos los futbolistas que estará enfrentando en su partido debut, entre los que destacan:

Oswin Appollis

Uno de los delanteros más influyentes que tiene este equipo es Oswin Apollis, quien juega principalmente por el sector izquierdo. Durante la eliminatoria mundialista fue uno de los jugadores más destacados del equipo africano con dos goles y cuatro asistencias. Actualmente milita en el Orlando Pirates, equipo campeón del futbol sudafricano y a sus 25 años es uno de los mejores valuados de la plantilla.

Lyle Foster

Uno de sus elementos con experiencia en el futbol europeo. Esta temporada jugó 27 partidos con el Burnley en la Premier League. Aunque su papel principal fue como jugador de recambio, logró marcar tres goles y tres asistencias en el futbol inglés. También, fue uno de los goleadores del cuadro africano durante el proceso de clasificación y un titular recurrente durante estos partidos.

Mbekezeli Mbokazi

En cuanto al juego defensivo, el zaguero del Chicago Fire es un titular recurrente de su equipo la MLS a pesar de su corta edad de 20 años. El defensor comenzó a ganarse convocatorias en el proceso mundialista durante 2025, llegando a ser titular durante los últimos partidos y destacando por su capacidad de robos de balón.

Teboho Mokoena

Finalmente, en el medio campo, el jugador del Mamelodi Sundowns es una de las piezas clave en el entro del campo, liderando a su equipo en precisión de pases durante la eliminatoria africana y destacando en pases largos acertados hacia el frente del terreno de juego.