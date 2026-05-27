Países Bajos da a conocer su selección para la Copa del Mundo FIFA 2026

Conformando equipos rumbo al Mundial 2026. La selección de Países Bajos siempre ha estado entre las protagonistas en los Mundiales, pero le falta el título. (Foto especial)

La selección de Países Bajos definió su plantilla con la que encararán la Copa del Mundo FIFA 2026 buscando mejorar lo hecho en Sudáfrica 2010, donde llegaron a la Final, pero perdieron contra España.

En su lista aparecen atacantes como Cody Gakpo y Memphis Depay, pero sin Xavi Simons por sufrir una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, más otros talentos del calibre como Frenkie de Jong y Virgil van Dijk.

Países Bajos es de esas selecciones que siempre es protagonista en los Mundiales, pero aún no ha ganado ningún título. Este año buscará tomarse revancha en la competencia de la mano de Ronald Koeman como entrenador.

El equipo neerlandés se ubica en el Grupo F, junto a las selecciones de Japón, Suecia y Túnez. Su debut será el 25 de junio, en la cancha del GEHA Field at Arrowhead Stadium frente a Túnez.

Los convocados de Países Bajos para el Mundial 2026:

Porteros:

Mark Flekken/Bayer Leverkusen (Alemania)

Bart Verbruggen/Brighton (Inglaterra)

Robin Roefs/NEC Nijmegen

Defensas:

Virgil van Dijk/Liverpool (Inglaterra)

Nathan Aké/Manchester City (Inglaterra)

Jurriën Timber/Arsenal (Inglaterra)

Micky van de Ven/Tottenham (Inglaterra)

Jan Paul van Hecke/Brighton (Inglaterra)

Jorrel Hato/Ajax

Denzel Dumfries/Inter (Italia)

Mediocampistas:

Quinten Timber/Feyenoord

Frenkie de Jong/Barcelona (España)

Teun Koopmeiners/ Juventus (Italia)

Ryan Gravenberch /Liverpool (Inglaterra)

Tijjani Reijnders/Manchester City (Inglaterra)

Marten de Roon/Atalanta (Italia)

Mats Wieffer/Brighton (Inglaterra)

Guus Til/PSV Eindhoven

Delanteros:

Memphis Depay/Corinthians (Brasil)

Cody Gakpo/Liverpool (Inglaterra)

Brian Brobbe/Ajax

Justin Kluivert/Bournemouth (Inglaterra)

Noa Lang/Napoli (Italia)

Donyell Malen/Aston Villa (Inglaterra)

Wout Weghorst/Ajax

Crysencio Summerville/West Ham (Inglaterra)