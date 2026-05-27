Raúl Jiménez y César Huerta se integran al Tricolor en Pasadena

Camino al Mundia de futbol 2026. Raúl Jiménez no podía faltar a la convocatoria mundialista de Javier Aguirre. (Foto especial)

La Selección Mexicana de Futbol continúa probando sus piezas para quedar bien armada y enfrentar la Copa del Mundo FIFA 2026. A partir del 28 de mayo se suman dos elementos más: Raúl Jiménez del Fulham inglés y César Huerta, jugador del RSC Anderlecht de la liga belga.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales informó que ambos jugadores se sumarán a partir de mañana a la concentración del equipo en Pasadena, California.

El 30 de mayo México jugará frente a Australia su segundo partido amistoso programado en el Rose Bowl, como parte de los preparativos para el Mundial 2026.

Raúl Jiménez, uno de los elementos de mayor experiencia entre los convocados llega prácticamente con un sitio asegurado en el esquema de Javier Aguirre para ser el centrodelantero titular.

Aunque Jiménez no cerró de la mejor manera la temporada en la Premier League, al acumular seis partidos consecutivos sin marcar. En general, el delantero del Fulham tuvo una campaña aceptable, consiguió 10 goles, 9 en Premier League y 1 en la EFL Cup, y se mantuvo habitual en el once inicial del equipo inglés.

Buscando oportunidad. César Huerta esperaba su oportunidad en la Selección Mexicana, ahora le resta demostrar que merece un lugar en la lista definitiva. (Foto especial)

En cuanto a César Huerta llega con algo de incógnita después de recuperarse de una lesión de pubalgia que lo mantuvo alejado de las canchas durante cinco meses.

César ‘Chino’ Huerta reapareció el pasado 3 de mayo y disputó cinco partidos en el cierre de la campaña, aunque sin hacerse presente en el marcador.

El partido de México frente a Australia será el segundo de tres amistosos rumbo al Mundial 2026. El Tricolor le ganó 2-0 a Ghana el pasado 24 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla.