Yareli Acevedo se convierte en tricampeona en Copa del Mundo de Ciclismo en Australia

Yareli Acevedo Mendoza

Yareli Acevedo Mendoza, alumna de la Facultad de Contaduría y Administración, y ciclista representativa universitaria, se coronó campeona por tercera ocasión en la prueba de eliminación y obtuvo un bronce durante su participación en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista 2026, de la Unión Ciclista Internacional (UCI), celebrada del 6 al 8 de marzo en el velódromo SpeedDome en Perth, Australia.

Acevedo Mendoza brilló de nueva cuenta en Australia al obtener por tercera vez en una Copa del Mundo la medalla de oro en la prueba de eliminación.

Yareli Acevedo Mendoza

Anteriormente la ciclista se colgó la presea dorada en Cali, Colombia, en 2021; y en Konya, Turquía, en 2025.

Yareli Acevedo venció en la final a la campeona europea Anita Stenberg. La estudiante de la UNAM inició pronto con un potente sprint que la noruega no pudo superar, lo que dejó a la nórdica con la plata, mientras que Ceci Lee Sze, de Hong Kong, se quedó con el bronce.

La prueba de eliminación es una modalidad de resistencia donde, al sonar una campana, se realiza un sprint intermedio, y el último ciclista en cruzar la línea de meta queda eliminado. “Las últimas dos vueltas fueron complicadas, pero se consiguió el resultado, estoy muy feliz y agradecida con todas las personas que me apoyan. Aunque llevo el uniforme de México en las competencias internacionales, mi corazón sigue siendo de la UNAM y también la represento con mucho orgullo siempre”, manifestó la ciclista universitaria.

Yareli Acevedo Mendoza

La medalla de bronce la obtuvo Acevedo Mendoza en madison, una carrera de relevos, junto a la neoleonesa Sofía Arreola Navarro, tras acumular 19 puntos. El primer lugar se lo llevaron Maho Kakita y Tsuyaka Uchino, de Japón, con 60 unidades; y el segundo lugar fue para Alyssa Polites y Keira Will, de Australia, con 24 puntos.

Yareli Acevedo también compitió en la prueba ómnium, donde finalizó en cuarto lugar con 113 puntos.

Este sitio es el mejor resultado nacional en la prueba ómnium femenil en un evento de la Unión Ciclista Internacional. Previamente, la ciclista de la UNAM también había obtenido un quinto lugar en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025.

Yareli Acevedo Mendoza

“Este oro, bronce y cuarto lugar nos dan mucha alegría por las posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Vamos por un buen camino, seguimos aprendiendo, son muy satisfactorios estos resultados obtenidos”, comentó el entrenador de Yareli y presidente de la Asociación de Ciclismo de la UNAM, Edmundo Alpízar Basurto.

La competencia en Perth es la primera de las tres Copas del Mundo de Ciclismo para este 2026, la siguiente cita es en Hong Kong, del 17 al 19 de abril; y en Nilai, Malasia, del 24 al 26 del mismo mes.

Además, la ciclista se encuentra preparándose para el Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2026 en Shanghái, China, del 14 al 18 de octubre.