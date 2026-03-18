Barcelona vs Newcastle: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Barcelona vs Newcastle | Champions League La eliminatoria llega empata 1-1 después del polémico primer partido entre estos dos rivales.

Los octavos de final en la Liga de Campeones de la UEFA se definen el día de hoy y el quinto invitado saldrá entre el Newcastle y el Barcelona. El futbol inglés ya vio a caer a sus dos de sus seis representantes en esta fase y el cuadro de las Urracas busca evitar el mismo destino. Ahora, estarán en de visita buscando una hazaña para poder mantenerse en la carrera por el título. Por su parte, los blaugranas quieren dejar atrás una racha de más de una década sin ganar este título y necesitan hacerse fuertes en casa para continuar su camino.

Este martes, las primeras eliminatorias se defirieron. El Sportig Club logró la heroica de remontar frente al sorpresivo Dobo/Glimt de Noruega. Por su parte; el Real Madrid, Arsenal y PSG lograron completar el trabajo y obtuvieron su lugar en la siguiente fase. Los ‘Gunners’ son los únicos que se mantienen invictos con un paso de nueve victorias y un empate este año en Champions.

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11:45 horas

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Previa del Barcelona vs Newcastle | Champions League

La ida de esta eliminatoria fue una de las dos que terminaron empatadas después de noventa minutos. En un polémico resultado, el equipo español se llevó el empate en el tiempo de compensación con un penal cobrado por Lamine Yamal. Ahora, tendrán la localía a su favor para intentar definir la eliminatoria, que con este resultado parcial se iría a tiempo extra ya que los goles de visitante no cuentan como criterio de desempate.

A pesar de su tropiezo hace algunas semanas en las semifinales de la Copa del Rey, el FC Barcelona se mantiene como uno de los equipos más sólidos en todo el futbol europeo, liderando todavía LaLiga en España y siendo la mejor ofensiva. De forma similar, el equipo de Flick ha demostrado su poderío a nivel internacional, pero en esta fase hay muy poco margen de error.

Del otro lado, el Newcastle ha tenido una campaña irregular a nivel local y han decidido darle prioridad a esta Champions League. El día de hoy, quieren instalarse en cuartos de final de este certamen internacional por primera vez en su historia y poner en alto al futbol inglés. Para esto, necesitan ganar el partido por cualquier marcador, si el global termina empatado, estarían llevando el encuentro a tiempo extra.

Posibles alineaciones del Barcelona vs Newcastle | Champions League

FC Barcelona: Joan García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Erick García, Marc Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha, Robert Lewandowski

Newcastle: Aaron Ramsdale, Lewius Hall, Dan Burn, Malick Thiaw, Kieran Trippier, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanda, Harvey Barnes, Anthony Gordon.