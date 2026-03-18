Guadalajara vs León: horario, cómo y dónde ver EN VIVO el partido de la Liga MX

Partido Guadalajara vs León en vivo hoy 18 de marzo Fotoarte: La Crónica

El futbol mexicano vive una noche clave. El enfrentamiento entre Chivas y León no es un partido más: es un duelo que podría sacudir la parte alta de la tabla en el Clausura 2026.

El partido corresponde a la Jornada 11, pero fue reprogramado, lo que lo convierte en un encuentro con implicaciones directas en la clasificación.

Chivas llega con aspiraciones claras: recuperar el liderato del torneo. Por su parte, León busca reaccionar tras un torneo irregular y acercarse a puestos de clasificación.

¿Cuándo y a qué hora es el Chivas vs León?

El encuentro se jugará este miércoles 18 de marzo de 2026 en punto de las 20:07 (tiempo del centro de México) en el Estadio Akron, en Guadalajara.

¿Dónde ver EN VIVO el partido?

Aquí viene el punto que ha generado debate.

El partido no será transmitido por televisión abierta, ya que los derechos pertenecen a plataformas digitales. La única forma de verlo en vivo será a través de streaming:

Amazon Prime Video

Esto ha provocado inconformidad entre algunos aficionados, quienes señalan la dificultad de acceso a este tipo de servicios.

Así llegan Chivas y León a la Jornada 9 del Clausura 2026

El partido entre Chivas y León no solo enfrenta a dos históricos del futbol mexicano, también pone cara a cara a dos equipos que viven momentos completamente opuestos en el torneo.

Por un lado, el Guadalajara llega fortalecido, con la confianza en alto y peleando directamente por la cima de la clasificación. El equipo dirigido por Gabriel Milito ha encontrado regularidad en las últimas jornadas, con triunfos importantes como el 3-0 sobre Santos Laguna y victorias ante Atlas y América que lo mantienen como uno de los protagonistas del Clausura 2026.

Además, el Rebaño tiene la oportunidad de tomar el liderato si consigue los tres puntos en este partido pendiente, lo que añade presión pero también motivación extra.

Del otro lado, León atraviesa una crisis evidente. El conjunto esmeralda apenas suma 10 puntos en el torneo, producto de resultados irregulares, incluyendo derrotas recientes como el 0-3 ante Tijuana y el 4-2 frente a Mazatlán.

La situación es tan delicada que incluso derivó en la salida de su director técnico, dejando al equipo con un proyecto inestable de cara a este compromiso.

Posibles alineaciones del Chivas vs León

Para este duelo, ambos equipos podrían saltar a la cancha con esquemas ofensivos, aunque condicionados por bajas y ajustes tácticos.

Chivas

Raúl Rangel

Miguel Gómez / Bryan González

José Castillo

Diego Campillo

Bryan González

Fernando González

Omar Govea

Efraín Álvarez

Roberto Alvarado

Armando González

Ángel Sepúlveda

León (posible alineación)