Tragedia en el futbol mexicano: muere Pablo Jurado a los 22 años, joven promesa del balompié

Fallece el jugador Pablo Jurado Especial

El futbol mexicano está de luto. La noticia de la muerte de Pablo Jurado, una de las jóvenes promesas del balompié nacional, sacudió a aficionados, compañeros y al entorno deportivo en general.

Con apenas 22 años, el jugador perdió la vida en circunstancias que han generado conmoción y múltiples reacciones en redes sociales, donde se le recuerda como un talento en crecimiento y una figura con gran proyección dentro del equipo Deportivo Toluca.

¿Quién era Pablo Jurado?

Pablo Jurado era considerado un futbolista con futuro dentro del panorama nacional. Su desarrollo dentro del deporte lo colocaba como uno de los nombres a seguir en los próximos años, gracias a su disciplina, habilidades en el campo y compromiso con el juego.

Aunque aún no había alcanzado la consolidación en el máximo nivel, su trayectoria mostraba señales claras de crecimiento, lo que hacía pensar que su mejor etapa estaba por venir.

¿De qué murió Plablo Jurado?

La noticias del fallecimiento del joven futbolista se dio a conocer el la noche de este 17 de marzo de 2026, provocando una ola inmediata de mensajes de condolencia.

Sin embargo, asta el momento no se ha confirmado la causa de la muerte del joven atleta.

El club Toluca FC, compañeros y aficionados ya comenzaron a expresar su tristeza ante la pérdida de un jugador que representaba no solo talento, sino también esfuerzo y dedicación dentro de una industria altamente competitiva.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11 — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

“Quienes integramos al Deportivo Toluca Futbol Club lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”, se lee en el comunicado en redes sociales.

Hoy, el futbol mexicano no solo despide a un jugador, sino a una historia que apenas comenzaba a escribirse.