Lesión de Courtois enciende alerta en Real Madrid y Bélgica rumbo al Mundial 2026

Lesión de Courtois enciende alerta en Real Madrid y Bélgica ¿Se perderá Mundial 2026? (Agencia EFE)

La lesión de Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha encendido las alertas tanto en su club como en la selección de Bélgica, a pocos meses del inicio del Mundial 2026. El arquero sufrió una molestia muscular que lo mantendrá fuera de las canchas durante varias semanas, en un momento clave de la temporada.

El diagnóstico médico del club español confirmó una lesión en el recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha, con un tiempo estimado de recuperación de seis semanas. Esta situación lo deja en una carrera contrarreloj para llegar en condiciones óptimas a la justa internacional.

Lesión de Courtois: Tiempo de recuperación y riesgo rumbo al Mundial 2026

De acuerdo con el reporte del Real Madrid, Courtois estaría fuera cerca de mes y medio, lo que impacta directamente en su ritmo competitivo. A falta de aproximadamente 12 semanas para el Mundial, el guardameta regresaría apenas a la mitad de ese periodo.

La falta de actividad podría influir en su convocatoria, ya que llegaría con poco tiempo de juego previo. Además, su ausencia en los próximos compromisos internacionales con Bélgica complica aún más su evaluación de cara al torneo.

Partidos clave que se perderá Courtois

Durante su recuperación, Courtois se perderá encuentros importantes tanto a nivel de clubes como de selección. Entre ellos destacan el derbi ante el Atlético de Madrid y los cuartos de final de la Liga de Campeones frente al Bayern Múnich.

También quedará fuera de los partidos amistosos de Bélgica contra Estados Unidos y México, programados para finales de marzo. En total, su ausencia abarcaría al menos siete encuentros, lo que reduce su margen para retomar ritmo competitivo.

Escenario en Real Madrid y expectativa internacional

El conjunto merengue se encuentra en una fase decisiva de la temporada, con aspiraciones tanto en LaLiga como en la Champions League. La baja de su portero titular representa un reto adicional en este tramo competitivo.

De cara al Mundial 2026, la evolución física del jugador será determinante. Su regreso, previsto para finales de abril, le daría algunos partidos para recuperar forma, pero el tiempo será un factor clave para definir su presencia en la convocatoria final.