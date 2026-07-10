Gaby López se despide del torneo The Amundi Evian Championship

The Amundi Evian Championship. Gaby López no pudo reponerse de un mal inicio de ronda el jueves en el Evian Resort Golf. (Foto especial)

Gaby López frenó su buen paso en la actual temporada del LPGA Tour, la mexicana no podrá continuar el fin de semana en The Amundi Evian Championship, al fallar el corte en el torneo grande que se juega en Francia.

La única golfista latina que se mantiene en la contienda es la colombiana amateur María José Marín, quien se recuperó de manera significativa de un mal inicio y se metió al Top de las 40 mejores de cara al fin de semana.

A Gaby, que sumaba 10 torneos sin fallar el corte, le sucedió todo lo contrario en el cuarto torneo grande de la temporada. La jugadora capitalina que inició con ronda de 73 golpes, sumó una segunda de 70, pero con su acumulado de un golpe sobre par, no le alcanzó para avanzar. El corte se hizo con dos bajo par.

Nelly Korda tampoco pasa el corte

El caso de Gaby no es único, Nelly Korda, la actual número uno del mundo, tampoco logró avanzar al sumar el mismo acumulado de la mexicana luego de recorridos de 74 y 69. La estadounidense llegó a Francia con cuatro victorias en 2026 y ahora se tuvo que ir a descansar temprano.

Quien sigue imparable es María José Marín, la amateur colombiana se repuso de un makl inicio de 74 golpes y con su 66 del viernes jugará todo el torneo. Marín de 18 años tuvo invitación al torneo en Francia al ser la campeona del evento WALA 2026.

En la punta del evento está la inglesa Lottie Woad con 131 golpes (-11), seguida por la japonesa Aki Iwai con 132 (-10).