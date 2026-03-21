Un enrabietado Tadej Pogacar hizo suya la Milán-San Remo 2026

Milán- San Remo 2026. Con esa garra que le distingue Tadej Pogacar cruzó la meta superando no sólo al pelotón sino al dolor de una caída que lo hizo sacar todo su coraje y rabia demostrando que ser el doble campeón del mundo no es casualidad. (Foto es)

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) volvió a hacer historia en el ciclismo este sábado al imponerse en la edición 2026 de la Milán-San Remo, su cuarto Monumento, en un final de película. El esloveno batió por media rueda en el sprint final al británico Tom Pidcock (Pinarello Q36.5).

El mexicano Isaac del Toro cumplió en parte de la carrera muy bien el papel de gregario, abriendo espacios para el jefe del equipo tomando la punta en la Cipressa que le sirvió para el ataque de Pogacar, pero el ensenadense de 22 años no entró en el primer pelotón.

Terrible caída cerca de la Cipressa

Tras una caída en la aproximación a la Cipressa que incluyó a Pogacar, una frenética persecución y un sinfín de ataques para despedazar al grupo, el esloveno se desprendió de Mathieu van der Poel en ese tramo de la Cipressa y se jugó todo en la Vía Roma para llevarse la victoria.

Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) cruzó la meta en el 3º sitio.

Pogacar continuó con el uniforme en garras

Para Pogacar que cayó en el pelotón y continuó todo raspado, sangrado y con el uniforme de campeón mundial en garras, ya no era el dolor que sentía su cuerpo para continuar la carrera, era el orgullo de saberse el mejor ciclista del mundo. Lleno de rabia y coraje reservó sus últimas energías para cruzar la meta en primer lugar en final ¡histórica! de película.

La Milán-San Remo 2026 era una de sus cuentas pendientes, una de las únicas grandes carreras que le faltaba en su palmarés y que, tras conseguirla, le acerca aún más al legendario Eddy Merckx.

Poco le importó su cuerpo magullado

Totalmente magullado, tras una caída a falta de poco más de 30 kilómetros que le llevó a perder cerca de 25 segundos con los favoritos, el campeón del mundo llegó logró su objetivo.

Tras la victoria en la Milán–San Remo, ha ganado ya cuatro de los cinco monumentos, faltándole solamente la París–Roubaix. En esta ocasión, Pogacar se quedó cortado, pero conectó pronto con el pelotón y no dudó en atacar en la Cipressa, donde llegó un momento en el que el otro gran favorito, Van der Poel perdió la rueda del esloveno y de Pidcock.

Tom Pidcock le aguantó hasta el final

Apretó Pogacar en la última cota, Poggio di San Remo, pero no pudo deshacerse de un Pidcock que le aguantó hasta el final. Pero no tuvo opción en un sprint que el mejor ciclista del mundo arrancó a 200 metros de meta. Parecía que se le hacía largo y que el inglés podía superarle en las últimas pedaladas, pero este deportista siempre tiene un plus que dar y lo dio para llevarse la foto finish y sumar así su primera Milán–San Remo.