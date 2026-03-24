La Hormiga González en la mira del Barcelona: ¿Cuánto le costaría el delantero de Chivas al Barça?

El FC Barcelona sigue atento al mercado en busca de talento joven y una de las sorpresas recientes es el nombre de la “Hormiga” González, delantero de Chivas de Guadalajara, quien ha comenzado a llamar la atención en Europa gracias a su rendimiento.

De acuerdo con el medio SPORT, el atacante mexicano incluso ha sido comparado en proyección con jóvenes figuras emergentes, lo que ha elevado su perfil dentro del radar culé.

Un fichaje accesible para el Barcelona

Uno de los factores que hacen atractivo a González para el Barça es su precio. A diferencia de otros delanteros en el mercado internacional, el mexicano tendría un costo relativamente accesible.

Se estima que su fichaje rondaría entre los 15 y 20 millones, cifra que lo coloca como una alternativa viable para el conjunto blaugrana, especialmente considerando su política reciente de apostar por jóvenes con proyección.

Además, su contrato con Chivas lo mantiene protegido, por lo que cualquier club interesado tendría que negociar directamente o pagar una cláusula cercana a ese rango.

Proyección y competencia en Europa

El interés del Barcelona no sería exclusivo, ya que otros clubes europeos también han comenzado a seguir de cerca al delantero mexicano, lo que podría generar una competencia que eleve su valor en el mercado.

A sus 22 años, la “Hormiga” González atraviesa un momento clave en su carrera, y un posible salto al futbol europeo dependerá tanto de su rendimiento como de las oportunidades que se le presenten en los próximos meses.

Por ahora, el interés del Barça representa un reconocimiento a su crecimiento, aunque aún no existe una oferta formal sobre la mesa.