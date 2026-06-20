Scottie Scheffler da el gran salto en el U.S. Open para dar pelea Clark

U.S.Open 2026, tercera ronda. Scottie Scheffler no se da por vencido para su último recorrido en Shinnecock Hills. (EFE)

Scottie Scheffler, número uno del mundo, se metió a la pelea por el título en la tercera ronda del U.S. Open, pero no lo hizo solo, junto a él comparten el segundo sitio sus compatriotas Sam Stevens y Sahith Theegala y el surcoreano Tom Kim. Todos a seis golpes de distancia del líder Wyndham Clark.

Si Scheffler triunfa este domingo completaría el Grand Slam de su carrera, en el día de su cumpleaños número 30. Este sábado firmó una tarjeta de 69 golpes para compartir el segundo lugar con un total de 209 golpes (-1).

Clark, campeón del US Open en 2023, firmó ronda de 70 y suma 203 (-7) en el campo del ventoso Shinnecock Hills con sus seis cómodos golpes de ventaja, pero en el golf todo puede suceder.

El único golfista que ha perdido un torneo de Grand Slam con una ventaja de seis golpes o más al iniciar la ronda final fue Greg Norman en el Masters de Augusta de 1996.

Desde Lee Janzen en 1998, ningún ganador del US Open ha partido a más de cuatro golpes del liderato después de 54 hoyos.

Así mientras Clark es firme líder, a Scheffler le motiva ganar este torneo grande que le hace falta en su carerra,

“Sería algo especial”, dijo Scheffler. “Este torneo significa muchísimo para mí. Lo único que puedo hacer es salir ahí y tratar de ejecutar”.

Scheffler comenzó con dos bogeys por solo cuarta vez en 105 rondas de Majors, pero hizo birdie en cuatro de sus primeros siete hoyos de la segunda vuelta, antes de un bogey en el par tres del 17 y un par para cerrar.

Ha sido una lucha dura: Scheffler

“Hemos estado luchando duro durante unos días y he hecho un buen trabajo para mantenerme en el torneo”, dijo el líder de la PGA. El domingo “necesitaré una vuelta realmente buena si quiero intentar alcanzar a Wyndham”.

Junto a Scheffler, con 209 golpes tienen el mismo sueño Sam Stevens y Sahith Theegala y el surcoreano Tom Kim.

“Esta ha sido una de las mayores pruebas de paciencia que he tenido en una sola vuelta en mi vida”, dijo Theegala. “Ha sido desgastador”.

El auto descartado es Rory McIlroy, quien con ronda de 73 golpes comparte el sitio 17 con 213 (+3). El chileno Joaquín Niemann lleva +5 golpes en el acumulado para compartir el sitio 38.

Los fuertes vientos añadieron dificultad al desafío de Shinnecock, que, combinados con un rough denso y banderas comprometidas, pusieron a prueba a los mejores golfistas del mundo.

Premio gordo al campeón

Los jugadores compiten por un premio récord de 4,5 millones de dólares para el ganador, de una bolsa que iguala la más alta en la historia de los Majors, con 22,5 millones de dólares.

Clark comenzó con un bogey de tres putts, embocó un putt corto para birdie en el hoyo 5, pero volvió a tropezar con bogey en el 8 tras mandar su golpe de aproximación a un búnker junto al green.

Luego, metió un putt de birdie en el 14, hizo bogey en el 15 tras fallar un putt desde menos de un metro veinte y respondió después con un eagle en el hoyo 16.

Clark viene de ganar en el tour de la PGA hace cuatro semanas en Texas y busca borrar el recuerdo de su estallido de ira en el US Open 2025, cuando destrozó su taquilla después de no pasar el corte en Oakmont el año pasado.