Repechaje del Mundial 2026 México: partidos clave que podrían definir el destino de varias selecciones

Calendario de los partidos de repechaje en México rumbo al Mundial 2026 Foto: Creada con Gemini IA

A pocos meses de que arranque la Copa del Mundo, el camino hacia el Mundial 2026 entra en su fase más tensa. Nuestro país no solo será anfitrión del torneo, también será escenario de los partidos más dramáticos: el repechaje hacia el Mundial 2026 México.

Se trata de la última oportunidad para varias selecciones que buscan su boleto a la máxima fiesta del futbol. Y esta vez, el drama se jugará en territorio mexicano.

¿Dónde se jugarán los partidos de repechaje?

El repechaje del Mundial 2026 se disputará en México, específicamente en ciudades clave como Guadalajara y Monterrey, donde se jugarán los partidos decisivos.

Serán cuatro partidos en total, repartidos entre ambos estadios, en los que seis selecciones buscarán quedarse con los últimos boletos al Mundial.

¿Qué equipos juegan el repechaje del Mundial 2026 en México?

Aunque las listas pueden variar, ya hay selecciones confirmadas en la pelea por el repechaje, provenientes de distintas regiones del mundo. Entre ellas destacan:

Bolivia (Conmebol)

Jamaica (Concacaf)

Surinam (Concacaf)

Nueva Caledonia (Oceanía)

Irak (AFC)

¿Cómo funciona el repechaje del Mundial 2026?

El formato es distinto a ediciones anteriores y mucho más intenso:

En el caso del repechaje intercontinental participan 6 selecciones de distintas confederaciones

En el casi del repechaje UEFA participan 16 selecciones europeas y sólo habrá 4 plazas disponibles

Se organizan en dos grupos

Hay semifinales y finales a partido único

Solo 2 equipos obtendrán su boleto al Mundial

Además, algunos equipos mejor posicionados avanzan directamente a la final, lo que añade un elemento estratégico clave

¿Cuándo se juegan los repechajes para el Mundial 2026 de la FIFA en México?

El repechaje rumbo al Mundial de 2026 se disputará en México bajo un formato de eliminación directa a partido único, funcionando como un mini torneo en el que cada encuentro será decisivo.

En la primera fase se jugarán dos semifinales entre las selecciones con menor posición en el ranking de la FIFA: Bolivia, Surinam, Jamaica y Nueva Caledonia. De estos enfrentamientos saldrán los dos equipos que avanzarán a la final, donde ya esperan las selecciones mejor posicionadas, Irak y la República Democrática del Congo.

Los partidos están programados para finales de marzo.

El 26 se llevarán a cabo las semifinales: Nueva Caledonia enfrentará a Jamaica en el Estadio Akron de Guadalajara a las 20:00 horas.

Mientras que Bolivia se medirá ante Surinam en el Estadio BBVA de Monterrey a las 17:00 horas, ambos en horario del centro de México.

Posteriormente, el 31 de marzo se disputarán las finales: en Guadalajara, la República Democrática del Congo jugará contra el ganador del duelo entre Nueva Caledonia y Jamaica a las 15:00 horas.

Más tarde, en Monterrey, Irak se enfrentará al vencedor del partido entre Bolivia y Surinam a las 21:00 horas.

Los equipos que logren imponerse en estas finales obtendrán su lugar directo en la fase de grupos del Mundial 2026. El ganador de la llave que se dispute en Guadalajara se integrará al Grupo K, junto a Portugal, Uzbekistán y Colombia. Por su parte, el vencedor del duelo en Monterrey pasará al Grupo I, donde ya están Francia, Noruega y Senegal.

¿Dónde ver EN VIVO los partidos del repechaje del Mundial 2026?

Para no perderte ni un minuto de los partidos del repechaje intercontinental podrás seguir la señal a través de los siguientes canales y plataformas de setraming:

TUDN

Streaming en ViX

FIFA+

¿Cómo comprar boletos para los partidos del repechaje en México?

Si quieres asistir a los partidos de repechaje en Guadalajara y Monterrey, podrás adquiri tus entradas a través del sitio oficial de la FIFA. Los precios oficiales para el torneo son: