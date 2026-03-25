El conflicto en Medio Oriente beneficiará a Aston Martin

REZAGADOS. El equipo con el peor arranque, de acuerdo a lo esperado por sus inversiones previas, es Aston Martin.

Nadie en su sano juicio podría apoyar la guerra, cualquiera. El conflicto en Medio Oriente ha dejado a cientos de familias enlutadas y heridas que nunca sanarán, sin embargo, en cuanto a cosas menos importantes, como la Fórmula 1, podrían beneficiar a los equipos que han tenido un arranque lento o malo en la actual campaña.

La categoría canceló los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita, que se disputarían el 12 y el 19 de abril, con lo que se abre una pausa de más de un mes. Este 29 de marzo se disputará el Gran Premio de Japón, en Suzuka, y no habrá acción hasta el 3 de mayo, en Miami, Florida.

Con una pausa en pista de más de cuatro semanas, los equipos como Aston Martin, Cadillac e incluso McLaren, se han encontrado con un “regalo” que les permitirá desarrollar sus monoplazas en el taller, y pondrán recomponer el camino tras un arranque complicado...

BANDERA VERDE… El equipo con el peor arranque, de acuerdo a lo esperado por sus inversiones previas, es Aston Martin. La escudería propiedad de Lawrence Stroll contrató al genio del diseño Adrian Newey para que construyera su nuevo monoplaza, y de paso lo nombró director. Sin embargo, los planes no salieron como esperaban, debido a que las nuevas y evolucionadas instalaciones se entregaron con un retraso de cuatro meses, lo que afectó al diseño del nuevo auto.

Los departamentos internos no podían avanzar al no contar con un túnel de viento, y en las primeras dos carreras sumaron tres abandonos, y cero puntos. Una historia similar se cuenta en Williams, escudería que solamente suma dos puntos, gracias al brillante desempeño de Carlos Sainz en China...

ENTRADA A PITS… Aunque el equipo que podría salir con el mayor beneficio es McLaren, luego de que en Shangai retiró a sus dos monoplazas antes de la bandera verde. Los actuales bicampeones de constructores tuvieron problemas todo el fin de semana y Oscar Piastri no ha podido tomar parte en ninguna de las carreras de la campaña; mientras que Lando Norris, actual monarca, sólo suma un quinto lugar, que les deja con 18 puntos, contra los 67 de Ferrari y los 98 de Mercedes.

Para McLaren, estos resultados les dejan más cerca del cuarto lugar, que tiene el sorprendente Haas con 17 unidades, que del segundo lugar de Ferrari. El contar con cinco semanas de investigación podrían convertirse en un “vuelve a la vida” para el equipo de Woking...

SALIDA DE PITS… Finalmente Cadillac F1 Team, el nuevo equipo en la Fórmula 1, también podría verse beneficiado, y aunque ninguna escudería puede realizar pruebas en pista, el desarrollar pruebas y simulaciones es de gran utilidad, ahora que cuentan con la valiosa información que recolectó el mexicano Sergio Pérez al finalizar los dos primeros Grandes Premios del año.

Con la data de Checo, Cadillac ahora puede realizar simulaciones más cercanas a la realidad para las carreras de Canadá, Barcelona o Austria, que se llevarán a cabo en circuitos permanentes, con similitudes a lo vivido en Australia y China. Además, tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas podrán mejorar su condición física, luego de que fueron catalogados por el legendario Mario Andretti como “oxidados”, luego de un año alejados del ritmo y exigencia de los Grandes Premios de Fórmula 1… A caballo regalado...

BANDERA A CUADROS… Nos despedimos con una noticia que en La Crónica de Hoy nos entristece, Don Jorge Kahwagi Gastine llegó a la meta. Nuestro presidente en Grupo Crónica falleció este lunes 23, dejando un hueco no sólo en el ámbito periodístico, sino empresarial de nuestro país. Don Jorge fue un hombre preocupado por mejorar la educación en México, siendo miembro constante del Patronato del CONALEP, del Sistema de Enseñanza Pública de Nivel Técnico, miembro de la junta de gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados.

Un hombre que amaba los deportes, Don Jorge fue un entusiasta del golf, disciplina que practicó y que apoyó por décadas, siendo presidente de la Federación Mexicana con grandes resultados. A su familia y amigos, nuestros rezos y pensamientos, Descanse en Paz...