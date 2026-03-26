Nuevas reglas del Mundial FIFA 2026: así buscan evitar que se pierda tiempo en la Copa del Mundo

Nuevas reglas de FIFA Las normativas están buscando que no se pierda tanto tiempo efectivo de juego a partir de esta Copa del Mundo.

El Mundial de futbol FIFA más grande de todos los tiempos no sólo llega con un aumento de equipos y de partidos, sino también, con nuevas reglas que se estarán aplicando. A partir del próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana inaugure el torneo enfrentando a Sudáfrica, habrá ciertos cambios que buscan mejorar el juego, especialmente para evitar que se pierda tiempo efectivo de juego. Esto es lo que tienes que saber

¿Cuáles son las nuevas reglas de FIFA para el Mundial 2026?

Desde su llegada ala presidencia de la FIFA para sustituir a Joseph Blatter, Gianni Infantino ha impulsado diferentes cambios como incrementar el número de participantes en las Copas del Mundo o el Mundial de Clubes extendidos que tuvo su primera edición en 2025 con el Chelsea como campeón. Ahora, el máximo organismo rector del fútbol internacional anunció que en este torneo se estarán ajustando algunas reglas.

10 segundos para salir de cambio

Efectuar sustituciones suele ser una de las estrategias para perder tiempo cuando un equipo tiene el marcador a su favor. Hasta el momento, un árbitro sólo podía amonestar al futbolista que tardaba demasiado para salir del terreno de juego. Ahora, en caso de que un elemento sustituido tarde más 10 segundos en ir a la banca, el jugador que entra tendrá que esperar 1 minuto más fuera del campo, dejando a su equipo con desventaja numérica durante 60 segundos.

Saques de banda más rápidos

Otra de las medidas para evitar que se pierda más tiempo de juego efectivo es el relacionado a la regla 15, el saque de manos. Una vez que el balón salga del campo por las líneas laterales, el equipo tiene un máximo de cinco segundos para jugar la pelota con las manos. De lo contrario, perderán el saque lateral y será el rival quien pueda jugar es esférico a su favor.

Sin fingir lesiones

Cuando un jugador se lastima y las asistencias médicas ingresan, el tiempo efectivo de juego sufre hasta queel futbolista es retirado del campoa. Algunos han utilizado esto en el pasado como una forma de obligar a que entre el carrito médico y después entrar al campo como si nada. Ahora, el cambio aprobado por la FIFA obliga al jugador lastimado a estar al menos un minuto fuera del campo, dejando a su equipo en desventaja momentánea.

VAR podrá revisar expulsiones por segunda amarilla

El Sistema de Video Arbitraje (VAR por sus siglas en inglés) ha sido objeto de múltiples críticas y señalamientos desde que se estrenó. Ahora, la FIFA atenderá a una de las demandas de su afición, dándole la facultad a los árbitros de revisar tarjetas rojas que se produzcan por doble amonestación. Anteriormente, el VAR sólo podía intervenir cuando se consideraba que una expulsión directa era errada, dando la posibilidad de cambiar el color de la tarjeta.

Un jugador más en la convocatoria

Hace cuatro años, la FIFA permitió que las convocatorias definitivas subieran a 25 futbolistas. Ahora, para esta Copa del Mundo, serán 26 elementos los que puedan ser llamados para poder representara sus respectivos países y dándole más opciones a los directores técnicos.