Chelsea vs Manchester City: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la final de la FA Cup en México (Manchester City Oficial)

La FA Cup 2026 tendrá una final de alto perfil este sábado 16 de mayo, cuando Chelsea y Manchester City se enfrenten en el estadio de Wembley por uno de los títulos más tradicionales del futbol inglés. El duelo reunirá a dos clubes con realidades distintas, pero con la misma meta de cerrar la temporada con un campeonato.

Mientras el equipo dirigido por Pep Guardiola llega como favorito tras mantenerse en la pelea por la Premier League y conquistar previamente la Carabao Cup, el Chelsea buscará rescatar una campaña irregular con un título y un posible boleto a competencias europeas. El encuentro podrá verse en México tanto por televisión como por plataformas de streaming.

¿Cuándo y dónde ver Chelsea vs Manchester City en México?

La final de la FA Cup entre Chelsea y Manchester City se disputará este sábado 16 de mayo en el estadio de Wembley, en Londres. El partido comenzará a las 8:00 horas, tiempo del centro de México.

De acuerdo con la información coincidente entre distintos medios deportivos, la transmisión en México estará disponible por televisión de paga y streaming. El encuentro podrá verse por ESPN 2 y TNT Sports, además de las plataformas ViX y HBO Max. También habrá cobertura minuto a minuto en sitios deportivos especializados.

Chelsea busca salvar la temporada ante el favorito Manchester City

Chelsea llega a la final con la presión de cerrar el semestre con un resultado positivo. El conjunto londinense ha tenido una campaña inconsistente y el torneo copero representa una de sus últimas oportunidades para conseguir un título.

El equipo inglés ha cambiado de dirección técnica durante la temporada y actualmente es dirigido de forma interina por Calum McFarlane. En su camino hacia la final dejó fuera a clubes como Leeds, Wrexham y Hull City.

Por su parte, Manchester City atraviesa un momento competitivo sólido. El equipo de Guardiola continúa peleando en la Premier League y busca sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas tras conquistar previamente la Carabao Cup.

Los Citizens eliminaron a Southampton, Liverpool y Newcastle durante su recorrido en la FA Cup y llegan a Wembley con una plantilla considerada una de las más fuertes del futbol europeo.

El historial reciente favorece al Manchester City

Los antecedentes recientes entre ambos clubes muestran una ventaja para el Manchester City. Desde la final de la Champions League 2020-21, ganada por Chelsea, el conjunto de Guardiola ha mantenido dominio en varios enfrentamientos directos.

En abril de 2026, el City venció 3-0 al Chelsea en la Premier League, mientras que en enero ambos clubes empataron 1-1. El equipo celeste también registra triunfos recientes sobre los Blues en torneos locales.

En cuanto a títulos de FA Cup, Chelsea suma ocho campeonatos, mientras que Manchester City cuenta con siete, por lo que esta edición también representa una oportunidad para acercarse en el historial de la competencia.