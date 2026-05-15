América vs Monterrey Femenil: ¿Cuándo se juega la final de vuelta de la Liga MX Femenil? (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

La final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se definirá este fin de semana en la Ciudad de México, donde América y Monterrey disputarán el partido de vuelta tras una intensa ida celebrada en el Estadio BBVA.

Rayadas llegará con ventaja mínima luego de imponerse 1-0 en Monterrey gracias a un gol de Alice Soto. Ahora, las Águilas buscarán remontar ante su afición para conquistar un nuevo campeonato, mientras que el conjunto regio intentará mantener la diferencia para sumar otra estrella.

¿Cuándo se juega la final de vuelta entre América y Monterrey Femenil?

El partido de vuelta de la final de la Liga MX Femenil entre América y Monterrey se jugará el domingo 17 de mayo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El silbatazo inicial está programado para las 12:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro definirá a las campeonas del torneo Clausura 2026.

Monterrey llega con ventaja mínima tras la ida

Rayadas logró imponerse 1-0 en el primer capítulo de la final disputado en el Estadio BBVA. El único gol del encuentro fue anotado por Alice Soto al minuto 25.

Durante el segundo tiempo, Monterrey incluso llegó a marcar un segundo tanto, pero fue anulado por fuera de lugar. América también generó oportunidades claras, incluida una jugada de Geyse Da Silva que terminó estrellándose en el poste.

Con este resultado, Monterrey necesita un empate o una victoria para quedarse con el título del Clausura 2026.

América busca remontar en casa

El conjunto azulcrema cerrará la serie como local luego de haber terminado como líder general del torneo con 42 puntos, dos más que Rayadas.

En la Liguilla, América eliminó a Juárez y posteriormente goleó a Toluca con un marcador global de 11-4 en semifinales, incluyendo una victoria de 7-1 en la ida.

Las Águilas necesitan ganar por dos goles para proclamarse campeonas de la Liga MX Femenil.

Así llegaron América y Monterrey a la final

Monterrey alcanzó la final después de superar a Cruz Azul en cuartos de final y remontar la serie ante Pachuca en semifinales con un 4-1 en la vuelta.

América, por su parte, disputará su sexta final en los últimos siete torneos y buscará revancha ante Rayadas tras la final del Clausura 2024.

Ambos equipos terminaron como los mejores del Clausura 2026 y ahora definirán el campeonato en uno de los duelos más esperados del futbol femenil mexicano.