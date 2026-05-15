Bélgica revela su lista de 26 convocados para el Mundial 2026

Selección de Bélgica. En el mediocampo, Kevin De Bruyne continúa siendo el cerebro del equipo belga. (Stu Forster/Getty Images)

La Selección de Bélgica dio a conocer este viernes su lista definitiva de 26 jugadores para la Copa del Mundo 2026 a través de su entrenador Rudi García. Destacan los nombres de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, que son parte de la generación dorada que puso a Bélgica entre las mejores selecciones del planeta durante la última década.

Entre los futbolistas jóvenes destacan el delantero Matías Fernández Pardo y el arquero Mike Penders, principales apuestas del técnico francés para rejuvenecer al combinado europeo.

Courtois es uno de los porteros más importantes de la última década. El guardameta del Real Madrid mantiene estatus de élite gracias a su experiencia internacional, liderazgo y capacidad para resolver partidos complicados.

En el mediocampo, Kevin De Bruyne continúa siendo el cerebro del equipo. A pesar del desgaste físico acumulado tras años compitiendo al más alto nivel. Su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para cambiar el ritmo de un partido serán fundamentales para las aspiraciones de Bélgica.

Selección de Bélgica

Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Estrasburgo).

Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisboa), Maxim De Cuyper (Brighton), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brujas), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brujas), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt),

Mediocampistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brujas), Axel Witsel (Girona).

Delanteros: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matías Fernández-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Estrasburgo), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal).

Antecedentes mundialistas de Bélgica

La selección belga obtuvo un cuarto lugar obtenido en México 1986 y, un histórico tercer puesto en Rusia 2018, donde la “Generación Dorada” alcanzó su techo tras eliminar a Brasil.

Su registro histórico de 21 victorias en 51 partidos mundialistas, el conjunto belga busca mejorar su efectividad media del 47% y consolidar el legado de figuras como Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku.

¿Cuándo debuta Bélgica?

Bélgica ubicada en el Grupo G junto a Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Bélgica debutará el 15 de junio en Seattle.

Bélgica vs Egipto — 15 de junio de 2026

Bélgica vs Irán — 21 de junio de 2026

Nueva Zelanda vs Bélgica — 27 de junio de 2026

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