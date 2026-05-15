Jonas Vingegaard gana la etapa 7 del Giro de Italia

Girod e Italia-Etapa 7. Jonas Vingegaard se pone en segundo lugar de la general en el Giro de Italia y apunta al liderato. (EFE)

Fiel a la cita con la montaña y a su condición de favorito número uno, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) presentó sus credenciales imponiéndose en solitario en la primera etapa de alta montaña del Giro 2026, entre Formia y Blockhaus, la más larga de la presente edición con 244 km de recorrido y 4.600 metros de desnivel, en la que mantuvo la maglia rosa el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious).

Primera prueba de fuego y Vingegaard (Hillerslev, 29 años) incendió el Giro con una exhibición en la que demostró su gran estado de forma y que le permitió subir al segundo puesto de la general y de paso acceder al club de ganadores de etapa en las tres ‘grandes’.

El zarpazo de Vingegaard, a 5,5 km de la cima del coloso de La Majella, le permitió arrodillar a todos sus rivales y presentarse en meta en solitario, con tiempo para el deleite de su estreno en el año de su debut en la ‘corsa rosa’. Aventajó en 13 segundos al austríaco Felix Gall (Decathlon), en 1.02 al australiano Jai Hindley (Red Bull) y en 1.05 al italiano Giulio Pellizzari, líder del Bora.

El primer español fue Markel Beloki (EF Education) a 2.57 y el colombiano Egan Bernal (Netcompany Ineos) perdió idéntico tiempo. La general sufrió un vuelco, pero Eulalio tuvo el coraje de agarrarse a la maglia rosa.

El ciclista luso aventaja en 3.17 a Vingegaard y en 3.24 a Felix Gall. Pellizzari se aleja a 4.28 y el primer español es Igor Arrieta (UAE), decimocuarto a 6.14.

La octava etapa llama a los aventureros

Este sábado la octava etapa, entre Chieti y Fermo, de 156 km. Hasta el ecuador del recorrido el perfil es totalmente llano, después llegan 6 ascensos encadenados, 4 puntuables.

Para empezar el Montefiore D’Aso (3a, 9,9 km al 3,6), seguido de la Cota de Monterubbiano (4a, 4,7 km al 5,7), luego Capodarco (4a, 2,5 km al 6,1) y meta en alto en Fermo tras una subida de 3,7 km al 5,7. Jornada interesante. ¿Llegará la fuga?. EFE