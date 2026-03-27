Eugenio Chacarra da el salto para defender su corona en el Hero Indian Open

Hero Indian Open 2026. Eugenio Chacarra firma una segunda ronda de 69 golpes y con ello toma la punta del torneo a la mitad de la competencia. (Luke Walker/Getty Images)

El español Eugenio López-Chacarra tomó el liderato en solitario tras una segunda ronda de 69 en el Hero Indian Open, del DP World Tour, donde defiende el título, luego de sacar un golpe de distancia en el acumulado al sudafricano Casey Jarvis, en jornada inconclusa para algunos jugadores por falta de luz.

Chacarra, Nº 149 del mundo, comenzó la jornada a un golpe del alemán Freddy Schott, el mejor tras la primera ronda, a quien relevó en el liderato del torneo que se juega en el DLF Golf, situado en Gurugram, cerca de Nueva Delhi.

Eugenio consolidó sus opciones de repetir victoria, luego de ronda en la que se apuntó cuatro birdies, tres bogeys y un eagle en el hoyo 18 que le dieron para un 69 y suma de 136 (-8). El español está por delante de Jarvis que ascendió gracias a su ronda de 64 y suma de -7 goles y de su compatriota M.J. Daffue, con -6.

Celebra días fantásticos

“Han sido dos días fantásticos (...) Mi juego está ahí. No tuve el mejor comienzo con el ‘putt’, no ha sido el mejor en los últimos dos días, pero siento que mi golpeo de bola ha sido excepcional y en estos campos uno sabe aprovechar las ventajas. Estoy disfrutando mucho y espero seguir jugando bien y tener un buen fin de semana”, dijo López-Chacarra a la página web del DP World Tour.

La sorpresa del día la dio el sudafricano Jarvis, 69 del mundo al firmar ronda de 64, luego de nueve birdies y un bogey. El golfista de 22 años busca su tercera victoria de la temporada después de conquistar dos en Kenia y una en Sudáfrica.

Schott Freddy, líder el jueves, firmó ronda de 73 y con sumas de -5 está a tres golpes de distancia de Chacarra.

Dos casos pendientes

El inglés Alex Fitzpatrick y el danés Jacob Olesen comparten la cuarta posición, con -5, y con cuatro hoyos pendientes por jugar, que podría modificar las posiciones del tablero del segundo sitio hacia bajo, pero no de la Chacarra, al que sólo podrían empatarlo en la punta.

El segundo mejor español en la contienda es Vidal Quin que con recorrido de 71 suma -3 golpes y se localiza en el Top 10.