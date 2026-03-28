Costa de Marfil golea a Corea del Sur, rival de México en el Mundial 2026

Preparando el camino mundialista. La selección de Corea del Sur no tuvo un partido amistoso a su favor frente a Costa de Marfil. (Foto especial)

La selección de Costa de Marfil goleó 4-0 a la de Corea del Sur en partido amistoso celebrado en el Stadium MK, en Inglaterra, rumbo al Mundial de 2026.

El equipo dirigido por Hong Myung-bo será el segundo rival de México en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Los marfileños aprovecharon errores defensivos de los Guerreros de Taeguk y se fueron ganando 2-0 al descanso, con goles de Evann Guessand y Simon Adingra. En el complemento Martial Godo y Wilfried Singo sellaron la goleada, dejando dudas en el combinado asiático.

El primer tanto del encuentro sucedió al 35’. Martial Godo realizó una buena conducción y asistió a Evann Guessand, quien controló y disparó al arco para abrir el marcador.

Costa de Marfil continuó aprovechando esta clase de jugadas y al 45′, cortesía de Simon Adingra aventajó a su equipo.

Corea del Sur ingresó a Heung-Min Son, pero no generó peligro. El conjunto africano continuó proponiendo. Tras varios rebotes en el área a partir de un tiro de esquina, el balón le quedó a Martial Godo, quien puso el 3-0 al 62’.

En el tiempo agregado 93′, Wilfried Singo cerró la goleada, evidenciando los problemas defensivos de la selección surcoreana.

Corea del Sur se ubica en el Grupo A con México, a quien enfrentará el 18 de junio en el Estadio Akron, además de Sudáfrica y el ganador del Repechaje D de la UEFA (Dinamarca o República Checa).