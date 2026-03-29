Carlos Alcaraz regresa a la arcilla con la mira en Montecarlo

NÚMERO UNO. El regreso de Alcaraz a la arcilla se produce 295 días después de su última aparición en esta superficie, cuando conquistó la final de Roland Garros 2025. (JOEL CARRETT/EFE)

arcilla en la Real Sociedad Club de Campo de Murcia, en El Palmar, con la mente puesta en el Masters 1000 de Montecarlo, primer torneo de esta superficie en su calendario de la temporada.

El murciano, ganador de siete títulos de Grand Slam y campeón este año del Abierto de Australia, dejó atrás la gira americana sobre pista dura, que cerró la semana pasada tras caer ante el estadounidense Sebastian Korda en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

PRIMERAS SESIONES EN CASA

Alcaraz se ejercitó bajo la supervisión de su entrenador, Samu López, y de su preparador físico, Alberto Lledó, en sesiones enfocadas a la adaptación progresiva a la arcilla, superficie que marcará el tramo decisivo de la temporada.

Tras unos días de descanso luego de la gira norteamericana —en la que alcanzó las semifinales de Indian Wells, donde fue superado por el ruso Daniil Medvedev, y compitió en Miami—, el tenista de 22 años ya tiene definido su siguiente recorrido competitivo.

MONTECARLO, PUNTO DE PARTIDA

El regreso de Alcaraz a la arcilla se produce 295 días después de su última aparición en esta superficie, cuando conquistó la final de Roland Garros 2025. El español viajará a Montecarlo el próximo viernes, con una preparación de cuatro a cinco días antes de su debut en el torneo monegasco, certamen que ganó la temporada pasada.

El Masters 1000 de Montecarlo será el quinto torneo del año para el líder del ranking y el primero sobre arcilla. Hasta ahora, el balance de su temporada incluye el título en Australia, el campeonato en Doha y las semifinales en Indian Wells.

AGENDA CARGADA EN EUROPA

Antes de sus primeras derrotas del año —ante Medvedev en Indian Wells y Korda en Miami—, Alcaraz acumuló dieciséis victorias consecutivas, una racha que confirmó su regularidad en el arranque de 2026.

A partir de ahora, tanto el jugador como su equipo centran toda la planificación en la gira de arcilla. Además de Montecarlo, donde el año pasado venció en la final al italiano Lorenzo Musetti, tiene previsto disputar el Barcelona Open, los Masters 1000 de Madrid, torneo al que no asistió la temporada anterior, y Roma, antes de afrontar Roland Garros.

LA DEFENSA DEL NÚMERO UNO

En París, Alcaraz defenderá el título conse guido tras una épica remontada ante el italiano Jannik Sinner, con quien mantiene el pulso por el liderato del ranking mundial.

El español deberá proteger un volumen importante de puntos durante esta gira: 1,000 en Montecarlo, 330 en Barcelona, 1,000 en Roma y 2,000 en Roland Garros. En contraste, Sinner suma unidades tras su regreso al circuito, luego de cumplir una suspensión, por lo que cada torneo será clave en la lucha por la cima del tenis mundial.