Real Madrid vs Bayern Múnich: horario, canal, cómo y dónde ver la Champions League

Real Madrid vs Bayern Múnich Esta será la ocasión número 14 que estos dos equipos se enfrenten en una instancia de eliminación directa en la UEFA Champions League.

Dos gigantes del futbol europeo se enfrentan para comenzar con los cuartos de final en la UEFA Champions League con el partido entre el Real Madrid y el Bayern Múnich. El equipo merengue llega en uno de sus peores momentos de la temporada luego de haber “tirado” la liga. Ahora, tendrán que apelar a su grandeza en este torneo si quieren seguir aspirando al título. En frente el cuadro ‘Bávaro’ tiene cuentas pendientes con los españoles y llega como una de las mejores ofensivas de todo el continente en busca de sacar ventaja en el Santiago Bernabéu para liquidar la eliminatoria en casa.

Tras la Fecha FIFA de este mes de marzo, la Champions League está de regreso con los partidos de cuartos de final. Ocho equipos se mantienen en competencia por el campeonato de clubes más prestigioso del mundo. El ganador de esta serie entre el Madrid y el Bayern enfrentará al vencedor entre el PSG y el Liverpool, mientras que del otro lado de la llave está Barcelona vs Atlético de Madrid y Sporting Club de Portugal ante el Arsenal, quienes buscarán los cuatro boletos a las semifinales de este certamen.

ESTA NOCHE. EL BERNABÉU. CHAMPIONS LEAGUE. pic.twitter.com/2ibhS5yCyF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026

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13:00 horas (CDMX)

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Previa del Real Madrid vs Bayern Múnich | Champions League

Los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Bayern Múnich son un auténtico clásico del futbol europeo. Los máximos ganadores de España ante los máximos ganadores de Alemania escriben un nuevo capítulo que promete grandes emociones. En algún momento, los ‘Bávaros’ fueron considerados “La Bestia Negra” de los máximos campeones de Europa, sin embargo, los Merengues han ganado las últimas cuatro eliminatorias directas que han disputado, la mpas reciente en la semifinal de la temporada 2023-2024, donde el Madrid terminó coronándose campeón.

No obstante, el equipo de Álvaro Arbeloa viene de perder un partido crucial de liga ante el Mallorca, lo que los alejó a siete puntos del FC Barcelona en la carrera por LaLiga. Una derrota en este partido podría comprometer por completo la eliminatoria y sentenciarlos a un segundo “nadaplete” consecutivo. El equipo español tendrá que apelar a “las voces de Bernabéu” esta noche para obtener un resultado favorable que les de la las posibilidades de llegar a las semifinales.

En frente, el Bayern continúa siendo el equipo de siempre. Los ‘Bávaros’ han dominado de principio a fin esta temporada en el futbol alemán y vienen de golear al Atalanta de Bérgamo con un global de 10-2 en la fase de octavos de final. Durante la fase de grupos también fueron uno de los mejores equipos con una marca de siete victorias y sólo una derrota para clasificar directamente. Ahora, tienen una clara oportunidad de revancha y todo puede comenzar con un buen partido en el ‘Teatro de la Castellana’ esta noche.

Posibles alineacionesdel Real Madrid vs Bayern Múnich | Champions League

Real Madrid: Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Arda Güller, Kylian Mbappé, Vinicius.

Bayern Múnich: Konrad Laimer, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Josip Stanisic, Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Serge Gnabry, Michael Olise, Harry Kane.