América vs Cruz Azul: La racha negra de 2011 que podría repetirse para Las Águilas (Cuartoscuro)

El Club América atraviesa un momento crítico en el Clausura 2026, con resultados que han encendido las alarmas tanto en la afición como en el entorno del equipo. Bajo la dirección de André Jardine, las Águilas han dejado dudas en su funcionamiento y han acumulado derrotas que comprometen su cierre de torneo.

Más allá de la posición en la tabla, hay un dato que pesa con fuerza en Coapa: la posibilidad de igualar una de las peores rachas en la historia reciente del club. El antecedente se remonta a 2011, cuando América perdió sus tres clásicos en un mismo torneo, una marca negativa que hoy vuelve a estar latente.

¿Qué pasó en 2011 y por qué América podría repetir esa racha?

Fue en el torneo Apertura 2011 cuando el América, entonces dirigido por Alfredo Tena, cayó en sus tres partidos más importantes del calendario: ante Guadalajara, Pumas y Cruz Azul. Aquella racha marcó uno de los momentos más complicados del equipo en la última década.

En el Clausura 2026, el escenario comienza a tomar forma de manera similar. América ya perdió frente a Guadalajara y Pumas, por lo que el duelo ante Cruz Azul se convierte en el último obstáculo para evitar igualar ese registro negativo que no se repite desde hace más de 15 años.

América llega golpeado al Clásico Joven ante Cruz Azul

Las derrotas en los clásicos han generado una fuerte presión sobre el equipo y el cuerpo técnico. La falta de resultados en partidos clave ha sido uno de los principales señalamientos hacia André Jardine, quien ahora enfrenta uno de los retos más importantes desde su llegada al club.

El partido ante Cruz Azul, programado para el sábado 11 de abril en el Estadio Azteca a las 21:00 horas, no solo representa tres puntos en disputa, sino la posibilidad de evitar entrar en una lista negativa dentro de la historia del América.

Cruz Azul, un rival en mejor momento

El contexto no favorece a las Águilas. Cruz Azul llegará a este encuentro en plena disputa por los primeros lugares del torneo, lo que aumenta la dificultad para un América que ha mostrado irregularidad a lo largo del Clausura 2026.

La diferencia de momentos entre ambos equipos convierte este Clásico Joven en un duelo de alto riesgo para los azulcremas, que necesitan un resultado positivo para cambiar la narrativa del torneo.



