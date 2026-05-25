Marcadores económicos hoy 25 de mayo

Indicadores económicos

Tipo de cambio

El dólar cotiza este 19 de mayo en 17.27 por Banco de México

Política Monetaria y Cetes

El Banco de México (Banxico)este fin de ciclos de recortes en mayo, fijando una tasa objetivo en 6.50%.

En la subasta del 13 de mayo, los CETES a 28 días se establecieron en 6.54%, a 91 días en 6.55% y 182 días en 6.77%, a un año en 7.17% y a 728 días en 8.37%.

PIB e Inflación

La inflación general en mayo fue de 4.11% trimestral, afectada por el alza de productos agropecuarios. Mientras que la inflación subyacente se estimo en 4.22%, de acuerdo con la información otorgada por Banxico.

Reservas y Proyecciones

Las reservas internacionales del país se sitúan en 255,758.4 millones de dólares y las UDIS en 8.844190.