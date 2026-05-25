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Banxico fija tasa en 6.50% tras fin de ciclo de recortes

Marcadores económicos hoy 25 de mayo

Por Paula Natalia Canul
Indicadores económicos

Tipo de cambio

El dólar cotiza este 19 de mayo en 17.27 por Banco de México

Política Monetaria y Cetes

El Banco de México (Banxico)este fin de ciclos de recortes en mayo, fijando una tasa objetivo en 6.50%.

En la subasta del 13 de mayo, los CETES a 28 días se establecieron en 6.54%, a 91 días en 6.55% y 182 días en 6.77%, a un año en 7.17% y a 728 días en 8.37%.

PIB e Inflación

La inflación general en mayo fue de 4.11% trimestral, afectada por el alza de productos agropecuarios. Mientras que la inflación subyacente se estimo en 4.22%, de acuerdo con la información otorgada por Banxico.

Reservas y Proyecciones

Las reservas internacionales del país se sitúan en 255,758.4 millones de dólares y las UDIS en 8.844190.

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