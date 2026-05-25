Inicia primer ciclo de negociaciones del T-MEC

Mercelo Ebrad

Se confirman negociaciones del T-MEC por el secretario de Economía, Marcelo Ebrad, cuyo primer ciclo de negociaciones será del 27 al 29 de mayo.

“Las conversaciones con los Estados Unidos tendrán lugar (…) el día 27, 28 y terminamos el 29. Viene una delegación importante y después nos tocará a nosotros ir a Washington”, afirmó el secretario.

Ebrad afirmó que México buscará competir “cada vez mejor respecto a otras regiones del mundo”.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) forma parte de una cláusula desde 2020; cuya revisión busca decidir si el tratado continua o entra en revisión en 2036.

El secretario mencionó que México buscará coherencia en las reglas de origen; afirmando que que a Estados Unidos le conviene que México mantenga “la mejor posición comercial posible”, porque hay productos que no podrá fabricar al mismo costo que Estados Unidos.

Los principales temas previstos durante las negociaciones son: reglas de origen en la industria automotriz; reducción de insumos provenientes de Asia; aranceles y acceso preferencial del mercado estadounidense; integración de cadenas de suministro, sectores como semiconductores, farmacéutica, dispositivos médicos e inteligencia artificial.

Marcelo Ebrad, ha señalado que la negociación tiene un carácter complejo, derivado de las reglas comerciales que Estados Unidos ha redefinido a nivel global en los últimos meses, principalmente en países como China y Asia. “Queremos competir en mejores condiciones y para eso tenemos que evitar que entre nosotros haya aranceles y dificultades de todo tipo”, expresó.

Esto sumado a que México busca reducir las incertidumbre de los inversionistas y mantener a Estados Unidos como su principal socio comercial. “Lo que nosotros buscamos es que México tenga la mejor condición en razón de un argumento, la integración de las dos economías”, afirmó.

Por otro lado, México busca atraer inversiones al país principalmente de la industria manufacturera. Señalando que por su parte Canadá tiene prioridades propias, como acero, madera y energía, pero que los tres socios deben tratar de forma conjunta asuntos como la solución de controversias, reglas de origen, regulación aduanera y sanitaria.