INEGI: Balanza Comercial de Mercancías deja un superávit de 4,520 millones de dólares

INEGI: Balanza Comercial de Mercancías

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó hoy los datos de la Balanza Comercial de Mercancías de México correspondientes a abril de 2026, en ellos se muestra un superávit comercial superior a los 4,520 millones de dólares (mdd), resultado de exportaciones por aproximadamente 72,042 mdd e importaciones de 67,522 mdd.

El dato más llamativo del reporte es el dinamismo exportador; cuyas exportaciones totales crecieron 32.6% a tasa anual, impulsadas principalmente por las no petroleras, que subieron 33.5%.

Dentro de estas, las manufacturas fueron el motor principal al alcanzar 65,687 mdd, un alza de 34.0% anual. El segmento que más destacó fue el de manufacturas no automotrices, con un crecimiento de 45.8%, mientras que las automotrices crecieron a un ritmo más moderado de 8.2%. Por destino, las exportaciones dirigidas a Estados Unidos —que concentran el 83.6% del total no petrolero— avanzaron 34.8% anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron 26.7%.

Las exportaciones petroleras sumaron 2,047 mdd, con un alza de 7.9% anual. El precio promedio de la mezcla mexicana de exportación se colocó en 94.99 dólares por barril, 33.98 dólares más que en abril de 2025, reflejo del impacto del conflicto en Medio Oriente sobre los mercados energéticos globales. Sin embargo, el volumen exportado cayó a 478 mil barriles diarios, frente a los 726 mil de abril del año anterior, lo que limitó el beneficio del alza en precios.

Por el lado de las importaciones, el incremento anual de 24.1% estuvo liderado por los bienes de uso intermedio, que crecieron 29.8% y representan el 79.9% de todas las compras al exterior. Este comportamiento es consistente con la actividad exportadora manufacturera, que requiere insumos importados. Las importaciones de bienes de consumo avanzaron 7.7% y las de bienes de capital apenas 1.3%, lo que refleja la debilidad de la inversión privada que también documentó el Banco de México en su minuta más reciente.

En la acumulación enero-abril de 2026, el panorama es igualmente positivo. Las exportaciones totales sumaron 247,628 mdd, con un crecimiento de 21.8% respecto al mismo periodo de 2025. La balanza acumulada arrojó un superávit de 3,508 mdd, en marcado contraste con el déficit de 314 mdd registrado en el primer cuatrimestre del año anterior. Este giro refleja la consolidación del sector exportador como el principal ancla de la economía mexicana en un entorno de debilidad interna.