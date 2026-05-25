SiBolsa: presenta su nueva configuración que permite adaptarse a las necesidades de los inversionistas

SiBolsa de Grupo BMV

El Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) presentó la nueva actualización de SiBolsa -Plataforma de información bursátil y financiera en tempo real- la nueva visualización permitirá una mayor velocidad, eficiencia y facilidad de uso, además de tener una interfaz más moderna, responsiva y altamente configurable con las necesidades de los inversionistas.

SiBolsa permite a los usuarios acceder al comportamiento de los mercados nacionales y globales de Capitales, Deuda, Derivados, divisas y la dinámica económica para la toma de decisiones de inversión.

Dentro de las nuevas funcionalidades de la plataforma se encuentran: el acceso, visualización y análisis de la información financiera y bursátiles; gráficas intradía e históricas; análisis técnicos con indicadores, precios en tiempo real, y alama que informa sobre los precios y noticias.

Adicional a estas herramientas, la plataforma permitirá consultar la información de mercados internacionales como: NYSE, NASDAQ, operación de Futuros y Opciones a listados en MexDer, así como estrategias e información del Mercado de Deuda y renta fija de Valmer, indicadores macroeconómicos nacionales e información financiera trimestral.