Playeras Nike del Mundial FIFA 2026 vienen con un defecto y los fans ya lo llaman el “ShoulderGate”

Playeras Nike con "hombreras" Durante la Fecha FIFA del mes de marzo, se notó que las vestimentas recientemente estrenadas sufrían una deformación en las versiones para jugador.

La Copa del Mundo de la FIFA está a poco más de dos meses de iniciar, pero un nuevo problema ha estado surgiendo en torno a la mercancía de algunas selecciones nacionales. Se trata de las playeras de los equipos que viste Nike, pues múltiples usuarios en redes sociales han denunciado que estas prendas traen un defecto de fábrica que hace que se deformen en la parte de los hombros, mientras que millones de piezas ya se encuentran en las tiendas.

¿Qué está pasando con las playeras Nike del Mundial y cuál es el error?

Para este torneo, Nike será la segunda marca que estará vistiendo a más selecciones nacionales con 12, sólo por debajo de las 14 de Adidas y por encima de las 11 de Puma. El patrocinador estadounidense tiene a algunas de las selecciones más populares como Brasil, Francia, Inglaterra, Países Bajos, Estados Unidos entre otros.

Sin embargo, múltiples fans, que ya han adquirido sus playeras, están señalando a través de redes sociales que en las playeras se forma un bulto antiestético en la parte delos hombros, como si se tratara de unas “pequeñas hombreras”. Este detalle se hace presente en las versiones de juego, por lo que también ha sido visible durante algunos partidos de selecciones durante la reciente Fecha FIFA de este mes de marzo.

"ShoulderGate" En redes sociales han destacado los abultamientos que se hace en la parte de los hombros en las playeras versión jugador de la Copa del Mundo.

El costo de estas prendas es de 2,999 pesos mexicanos en tiendas físicas y en línea, que equivalen aproximadamente a 172 dólares estadounidenses. Sus altos costos y el error en el diseño han generado la molestia de varios aficionados que compraron con ilusión la playera para apoyar a su selección favorita y recibir una prenda que no responde a los altos estándares que presumen.

¿Cambiarán las playeras Nike del Mundial 2026?

Ante esta situación y las múltiples quejas, el diario británico The Guardian, informó que se pusieron en contacto con una fuente cercana a Nike para valorar si cambiarán estos productos cuando quedan poco más de dos meses para el arranque de la Copa del Mundo. Incluso se han puesto en contacto con las diferentes federaciones a las que patrocinan para valorar si es necesario un nuevo stock de las camisetas.

“Siempre nos exigimos a nosotros mismos y a nuestros productos los más altos estándares, y en este caso no los cumplimos. Estamos trabajando con rapidez para solucionar este problema para jugadores y aficionados, porque cada equipación debe reflejar el cuidado, la precisión y el orgullo que este deporte merece”, declaró la fuente al rotativo británico.