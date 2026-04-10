Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada vs Tenshin Nasukawa: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la pelea de box ( Matchroom)

La pelea entre Juan Francisco Estrada y Tenshin Nasukawa se perfila como uno de los combates más atractivos del fin de semana, con el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo en juego para el futuro inmediato.

Este enfrentamiento revive la histórica rivalidad entre México y Japón, en un duelo que podría definir al próximo retador al campeonato mundial.

Horario de la pelea Gallo Estrada vs Nasukawa

Desde el Ryogoku Kokugikan, en Tokio, ambos boxeadores llegan con presión y ambición. Estrada busca acercarse a su objetivo de ser campeón en tres divisiones, mientras que Nasukawa intenta consolidarse en el boxeo tras su paso por el kickboxing.

La pelea se llevará a cabo la madrugada de este sábado 11 de abril de 2026. En México, el combate está programado para iniciar alrededor de las 2:30 horas, tiempo del centro del país.

Canal y cómo ver en vivo Gallo Estrada vs Nasukawa

La transmisión en vivo estará disponible a través de ESPN y Disney+ para México y Latinoamérica.

Además, TV Azteca transmitirá la pelea en diferido a las 22:00 horas del sábado dentro de su barra de Box Azteca.

Cómo llegan Gallo Estrada y Tenshin Nasukawa a la pelea

A sus 35 años, Juan Francisco Estrada atraviesa la etapa final de su carrera con una amplia experiencia en combates de alto nivel. El mexicano registra 45 victorias, 4 derrotas y 28 nocauts, además de haber sido campeón mundial en las divisiones minimosca y supermosca.

Su preparación para este combate se realizó en la Ciudad de México, enfocándose en la resistencia física y el ritmo de pelea.

Por su parte, Tenshin Nasukawa llega con un récord profesional de 7 triunfos y una derrota, en una carrera aún en construcción dentro del boxeo. El japonés, con pasado en el kickboxing, ha trabajado en su velocidad y movilidad como principales armas para enfrentar el estilo técnico y agresivo de Estrada, en lo que representa una de las pruebas más exigentes de su trayectoria.