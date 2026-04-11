Cruz Azul empata con América y recupera el segundo sitio de la tabla

Cruz Azul - América, Clausura 2026. Omar Campos (d) celebra el tanto del equipo celeste que le sirvió para meterse al segundo sitio de la clasificación con 28 puntos. (Agencia EFE)

El Cruz Azul empató hoy 1-1 con el América, en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura 2026, y recuperó el segundo lugar del torneo en laa decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las Águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.

América comenzó mejor; creó peligro con el uruguayo Brian Rodríguez y el estadounidense Alex Zendejas, que en el minuto 17 le puso un balón a Salas, letal con el golpe de cabeza.

Los Azules reaccionaron con vigor y comenzaron a pisar el área rival, aunque sin inquietar la portería defendida por Rodolfo Cota.

En el 45+3, Carlos Rotondi le puso un balón a Campos, quien sacó provecho del desorden de la defensa de los azulcremas, y de pierna zurda puso el 1-1.

Cruz Azul empezó mejor la segunda parte, América adelantó líneas y equilibró el partido, con dominio alterno, sin llegadas peligrosas a las áreas.

El Cruz Azul llegó a ocho victorias, cuatro derrotas, dos empates y 28 puntos y saltó al segundo lugar por mejor diferencia de goles a favor y en contra que el Pachuca. Ambos están tres puntos debajo del Guadalajara.

Hoy Pachuca goleó por 4-2 al Santos Laguna, con tres goles de Víctor Guzmán y uno de Carlos Sánchez. El Santos descontó con una diana del argentino Lucas Di Yorio y un autogol de Jonatan Ramírez.

Pachuca 4-2 Santos

Pachuca goleó por 4-2 al Santos Laguna, con tres goles de Víctor Guzmán y uno de Carlos Sánchez. El Santos descontó con una diana del argentino Lucas Di Yorio y un autogol de Jonatan Ramírez.

En más de la jornada sabatina, Atlas y Monterrey empataron sin goles, en tanto Querétaro derrotó 3-1 al Necaxa.

El viernes, el León venció por 0-1 al Puebla y el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu derrotó por 1-2 a los Bravos de Juárez.

El domingo concluirá la jornada con los partidos Toluca-San Luis y Pumas UNAM-Mazatlán.