Cruz Azul empata con América y recupera el segundo sitio de la tabla

El Cruz Azul empató hoy 1-1 con el América, en uno de los duelos más esperados del torneo Clausura 2026, y recuperó el segundo lugar del torneo en laa decimocuarta jornada del campeonato, Patricio Salas le dio ventaja a las Águilas y Omar Campos rescató la igualada para los celestes.
América comenzó mejor; creó peligro con el uruguayo Brian Rodríguez y el estadounidense Alex Zendejas, que en el minuto 17 le puso un balón a Salas, letal con el golpe de cabeza.
Los Azules reaccionaron con vigor y comenzaron a pisar el área rival, aunque sin inquietar la portería defendida por Rodolfo Cota.
En el 45+3, Carlos Rotondi le puso un balón a Campos, quien sacó provecho del desorden de la defensa de los azulcremas, y de pierna zurda puso el 1-1.
Cruz Azul empezó mejor la segunda parte, América adelantó líneas y equilibró el partido, con dominio alterno, sin llegadas peligrosas a las áreas.
El Cruz Azul llegó a ocho victorias, cuatro derrotas, dos empates y 28 puntos y saltó al segundo lugar por mejor diferencia de goles a favor y en contra que el Pachuca. Ambos están tres puntos debajo del Guadalajara.
Hoy Pachuca goleó por 4-2 al Santos Laguna, con tres goles de Víctor Guzmán y uno de Carlos Sánchez. El Santos descontó con una diana del argentino Lucas Di Yorio y un autogol de Jonatan Ramírez.
Pachuca 4-2 Santos
Pachuca goleó por 4-2 al Santos Laguna, con tres goles de Víctor Guzmán y uno de Carlos Sánchez. El Santos descontó con una diana del argentino Lucas Di Yorio y un autogol de Jonatan Ramírez.
En más de la jornada sabatina, Atlas y Monterrey empataron sin goles, en tanto Querétaro derrotó 3-1 al Necaxa.
El viernes, el León venció por 0-1 al Puebla y el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián Abreu derrotó por 1-2 a los Bravos de Juárez.
El domingo concluirá la jornada con los partidos Toluca-San Luis y Pumas UNAM-Mazatlán.