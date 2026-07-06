¿Qué lesión sufrió Santiago Giménez y cuánto tiempo estaría fuera?

Santiago Giménez El delantero se lesionó el tobillo el encuentro contra Inglaterra. (cuartoscuro)

El futbolista de la selección mexicana Santiago Giménez sufrió una lesión el día de ayer durante el partido de eliminación entre México e Inglaterra, en que el Tricolor quedó fuera del Mundial 2026.

¿Qué pasó con Santiago Giménez en el partido México vs Inglaterra?

México disputó su último partido del Mundial contra Inglaterra el día de ayer, cayendo 2-3 contra el conjunto inglés. Giménez entró a la cancha en el minuto al minuto 61, sustituyendo a Gilberto Mora. Parecía que el delantero centro concluiría el partido con la selección, pero no fue el caso.

En el minuto 90+8 del tiempo de compensación, al intentar un ataque para empatar el partido, el Giménez recibió una barrida del defensa Djed Spence que le hizo perder el balance y torcerse el tobillo derecho.

La jugada resultó en un tiro de esquina para México, pero la alineación quedó con un hombre menos en los últimos cuatro minutos del partido.

Javier Aguirre confirmó la lesión del atacante durante la conferencia de prensa que dio después del partido.

¿Qué tan grave es la lesión de Santiago Giménez?

Se continúa evaluando la, pero los primeros reportes indican un esguince de segundo grado. Afortunadamente para el jugador, no parece haber fractura. Una lesión de este tipo lo dejaría alrededor de 8 semanas inhabilitado.

Cabe destacar que el mismo tobillo que se lastimó durante su temporada con el AC Milán, para el cual ya se había sometido a una cirugía en febrero de este año.