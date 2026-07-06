El mensaje de Javier Aguirre para despedirse de la Selección Mexicana: “Me voy con mucho orgullo y sentimiento”

"Yo perdí el partido" | Javier Aguirre se despide de la Selección Mexicana tras la eliminación. (Agencia EFE)

Tras la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final ante Inglaterra, Javier “Vasco” Aguirre ofreció una conferencia de prensa en la que asumió la responsabilidad por la eliminación del equipo y evitó señalar a sus jugadores como responsables. Asimismo, confirmó su salida como director técnico del Tri, poniendo fin a su tercera etapa al frente de la selección y cediendo la estafeta al exfutbolista Rafael Márquez.

El “Vasco” se declara culpable de la derrota Tricolor

El estratega aseguró que no sería justo responsabilizar a ningún futbolista por la derrota y reconoció la superioridad del conjunto inglés, al considerar que ante un rival de ese nivel era necesario disputar “el partido perfecto”.

“Si hay un responsable de la derrota, está hablando contigo. Los jugadores son los que ganan los partidos y el entrenador es el que los pierde. Yo perdí el partido”, afirmó Aguirre, quien reiteró que no tenía nada que reprocharle al equipo porque dejaron todo sobre el terreno de juego.

Con el rostro desencajado, el técnico mexicano reconoció que la eliminación representa un golpe muy duro tanto para él como para el grupo, ya que el sueño de trascender en el Mundial estaba intacto. Aun así, destacó la unión que logró construir durante los dos meses de concentración y pidió que los 26 futbolistas se marchen “con la cabeza en alto” por el esfuerzo realizado.

Rafa Márquez heredará la responsabilidad como entrenador de la Selección

Aguirre también aprovechó la conferencia de prensa para hacer oficial su salida de la Selección Mexicana como director técnico. El estratega se despidió del Tricolor y del Estadio Azteca, escenario donde dirigió su último partido al frente del equipo. Aseguró que deja el cargo con orgullo y un profundo sentimiento, al recordar que en el Coloso de Santa Úsula vivió gran parte de su trayectoria futbolística.

Sobre el futuro del combinado nacional, el “Vasco” mostró plena confianza en Rafael Márquez, quien asumirá el proyecto rumbo al Mundial de 2030. Reveló que al finalizar el encuentro lo abrazó y le ofreció todo su apoyo para la nueva etapa que tendrá lugar en España, Marruecos y Portugal.

Aseguró que deja una base sólida para su sucesor, con un grupo de futbolistas jóvenes, mayor presencia de mexicanos en el futbol europeo y un plantilla que considera aún tiene amplio margen de crecimiento. Afirmó que el proceso iniciado durante su gestión permitirá que Márquez trabaje con una generación competitiva capaz de consolidarse en los próximos cuatro años.