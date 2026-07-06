INTENSO. La batalla en el medio campo fue a vencer o morir. (Miguel Ponton/MEXSPORT)

No es cierto que México no haya ganado nada…

Nada que reprochar a la selección, no se guardaron nada, lo cual no significa que no duela.

Durante un mes México fue nuevamente un país unido y eso es lo que más duele, que quizás todo esto fue solo un espejismo.

MÁS DE LO ESPERADO

En la cancha México hizo más de lo esperado. Muchos hablamos de que llegarían hasta octavos, pero no de la gran forma como lo hicieron. Ganaron mucho más e hicieron las cosas mejor de lo que esperábamos.

Ganaron el grupo con tres triunfos y sin recibir gol, además de desaparecer a Ecuador en la siguiente ronda de manera incuestionable.

Se quedaron cortos con una Inglaterra que, uno a uno, es mejor equipo, pero hicieron que no hubiera diferencia.

LOS ERRORES QUE MARCARON LA DIFERENCIA

¿Qué pasó? Como siempre en el futbol, errores puntuales e individuales. Hay nombres y apellidos a los que les quedó grande el partido. Alvarado en el primero, Mora en el segundo, Álvarez en el tercero y sí, podemos culparlos, pero todos son parte del conjunto.

Queda un sabor de boca súper amargo, pero es el mismo de cada cuatro años, bueno, exceptuando Qatar, con lo cual se confirma que México regresa a donde debe estar y de donde difícilmente saldrá.

Nada y mucho que reprocharles, por lo que los mismos generaron y porque duele mucho.

UNA SELECCIÓN QUE UNIÓ AL PAÍS

En redes sociales me escribieron:

“Solo agradecerles que por unas semanas nos unieron como país. Lo que los políticos destruyeron, la selección nos sanó por un tiempo”.

Y tienen toda la razón. Eso es lo que más tristeza nos va a dar, que nuevamente viene la enorme pelea interna que tenemos como país y que nos hace regresar a nuestra realidad.

Pero será un Mundial con un gran recuerdo. Ahora los miserables que querían que México fracasara pueden sacar la cabeza un poco, porque en todos los sentidos fue mejor de lo esperado.