Concachampions 2026: ¿Qué necesitan América y Cruz Azul para avanzar a semifinales? (Cuartoscuro)

Los cuartos de final de vuelta en la Concachampions 2026, tanto para Cruz Azul como para América, se jugarán en casa.

El partido de vuelta en esta etapa del torneo se llevará a cabo en México este 14 de abril para ambos clubes. Aunque el panorama es distinto para cada uno, la localía siempre representa una ventaja por la presión que ejerce la afición sobre los rivales.

¿Qué necesitan América y Cruz Azul para avanzar a semifinales de la Concachampions 2026?

El partido de vuelta en los cuartos de final de la Concacaf ante Los Angeles FC para Cruz Azul será un reto, debido a que La Máquina deberá remontar un marcador global que los desfavorece 3-0, tras el partido de ida en el BMO Stadium en California, Estados Unidos.

El duelo de vuelta se llevará a cabo este martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, donde La Máquina Cementera deberá imponerse, por lo menos, 4-0 ante Los Angeles Football Club de la Mayor League Soccer para poder acceder a semifinales.

América, por su parte, llega al Estadio Banorte con un panorama mucho más accesible tras el empate sin goles en el partido de ida; sin embargo, deberán cuidar que su arco no reciba anotaciones, pues el escenario podría complicarse y poner en riesgo su acceso a las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions, las Águilas están obligadas a ganar; sería bajo esas circunstancias, con cualquier marcador, que el conjunto azulcrema aseguraría su pase a las semifinales del torneo.

Sin embargo, si Nashville anota por lo menos un gol en el Estadio Banorte, incluso un empate le daría el acceso al equipo de la MLS, dejando fuera del torneo al conjunto dirigido por Jardine debido a la regla del gol de visitante, pues el conjunto americanista no hizo ninguna anotación en el estadio del club estadounidense.

Horario de los partidos de vuelta de América y Cruz Azul

El partido de vuelta de los cuartos de final para ambos clubes mexicanos en la Concachampions se llevará a cabo este martes 14 de abril, y tendrán la localía, por lo que ambos encuentros se disputarán en horario del centro de México.

Cruz Azul vs LAFC se enfrentarán a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, ubicado en el estado de Puebla, mientras que el encuentro entre Club América vs Nashville SC se jugará en punto de las 21:30 horas en el Estadio Banorte, ubicado en Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.