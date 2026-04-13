Liga MX: tabla general del Clausura 2026 | Jornada 14

Tabla general Liga MX Las Chivas se mantienen en el primer puesto de su clasificación general.

Estamos muy cerca de terminar el torneo regular del futbol mexicano y con la liguilla tomando cada vez más forma. A pesar de su derrota de esta semana, las Chivas siguen como líderes generales de la clasificación, pero con Pachuca y Pumas empezando a acercarse. América se mantiene en la frontera de la clasificación, mientras que equipos como León y Tijuana empiezan a presionar por un lugar dentro de los ocho mejores.

Tabla general de la Liga MX | Clausura 2026, Jornada 14

Tabla general de Liga MX | Clausura 2026, Jornada 14 Chivas no sumó puntos luego de sufrir su tercera derrota de la temporada, pero sigue como el primer lugar de la clasificación con tres puntos de distancia del segundo puesto.

A falta de tres fechas por disputar, las Chivas se mantienen en el primer lugar con 31 puntos. Guadalajara ya tiene asegurado su lugar en la liguilla, pero buscan cerrar con fuerza para mantener su primer puesto Cruz Azul y Pachuca les siguen con 28 puntos y siendo los tres equipos ya clasificados matemáticamente. Posteriormente, Pumas completa el top 4 con 27 unidades.

La liguilla en este momento estaría siendo completada por Toluca. Los Diablos tienen las mismas 27 unidades y la misma diferencia de goles de +11 que Universidad, pero las anotaciones a favor mantienen a los Auriazules por encima. Le siguen los Tigres con apenas 20 unidades y los cuartos de final los completarían América y Atlas, que llegan empatados con 19 puntos tras 14 jornadas disputadas.

La segunda parte de la clasificación es encabezada por León. ‘La Fiera’ sigue cerrando con fuerza y sueña con un lugar en la liguilla. De forma similar, Tijuana dio un salto importante en la clasificación este fin de semana y se quedó con 18 puntos. Les siguen FC Juárez y Necaxa con 16 puntos y con esperanzas de clasificarse si logran un cierre positivo combinado con algunos resultados.

Luego, tenemos un triple empate con Monterrey, Atlético de San Luis y Gallos Blancos de Querétaro que tienen 15 puntos. Rayados se mantiene como una de las grandes decepciones del torneo y todo parece indicar que quedarán fuera de la liguilla.

Finalmente, los ya eliminados son Puebla, Mazatlán y Santos Laguna. Este tridente de equipos se han acostumbrado a estar en la parte baja de la clasificación general en los últimos torneos y también están en el sótano del cociente