América vs Nashville: horario, canal, cómo y dónde ver la transmisión en vivo de la Concachampions 2026

América está obligado a ganar hoy en el Estadio Azteca El marcador global está igualado a cero goles en la Concachampions

Club América recibe a Nashville SC en el Estadio Banorte con motivo de los cuartos de final de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El marcador global es de un empate sin goles, resultado que obliga a definir todo en la en el partido de hoy que se disputa en la capital mexicana.

El marcador en la ida añade presión para el conjunto azulcrema, que necesita transformar su dominio en casa en goles, porque si el equipo de la MLS liga anotar metería en aprietos al equipo dirigido por André Jardine en la Concachampions. Si persiste la igualdad sin goles, el partido se extenderá a tiempo extra.

Previa y pronóstico América vs Nashville | Partido de la Concachampions 2026

Las Águilas atraviesan una fase irregular con cinco partidos consecutivos sin victoria, cuatro empates y una derrota que evidencian el mal momento que vive el conjunto de Coapa.

El empate reciente ante Cruz Azul refuerza esa tendencia con un equipo que compite y genera control en ciertos tramos del juego, aunque carece de contundencia en el último tercio.

En la Concacaf Champions Cup, eL Club América ha disputado 19 partidos de Cuartos de Final con 12 victorias, 4 empates y 3 derrotas. En las ocasiones en que empató el partido de ida en esta fase logró avanzar.

Nashville lidera la Conferencia Este de la MLS con 16 puntos tras cinco victorias, un empate y una derrota. Cuenta con un ataque efectivo encabezado por Sam Surridge, uno de los referentes ofensivos del equipo en la temporada.

Con estos elementos, el pronóstico apunta a un duelo cerrado, pero inclinado a una victoria del Club América.

¿A qué hora juegan América vs Nashville hoy?

El partido se disputará este martes 14 de abril de 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México a las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido América vs Nashville?

La transmisión del encuentro estará disponible a través de la plataforma de streaming FOX One.

Alineaciones probables América vs Nashville

América saltaría al campo con Rodolfo Cota en la portería acompañado por Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Ramón Juárez y Cristian Borja en defensa. En el mediocampo aparecerían Erik Sánchez, Jonathan Dos Santos y Valdés Lima, mientras que el frente ofensivo estaría integrado por Alejandro Zendejas, Salas y Brian Rodríguez.

Nashville se presentaría con B. Shwake bajo los tres palos, respaldado por A. Najar, A. Palacios, M. Woledzi y J. Maher en la zaga. En el centro del campo estarían P. Yazbeck y M. Corcoran, con C. Espinoza, H. Mukhtar y W. Madrigal como enlaces ofensivos detrás de Sam Surridge, referente en ataque.