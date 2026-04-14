Cruz Azul vs LAFC: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo los cuartos de final vuelta Concachampions

Cruz Azul vs LAFC La Maquina recibe al conjunto angelino en los cuartos de final de vuelta de la Concachampions 2026 (Crónica Digital)

Cruz Azul y LAFC juegan hoy el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la Concachampions 2026. El marcador global es de 3-0 en contra de La Maquina, que este martes tiene el objetivo de hacer una gran remontada en el Estadio Cuauhtémoc para calificar a las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Previa y pronóstico Cruz Azul vs LAFC | Partido de la Concachampions 2026

Los Angeles FC suman siete goles en primeras mitades en esta edición, una cifra que lo coloca entre los equipos más agresivos desde el arranque de los juegos en la Copa de Campeones de la Concacaf. Hoy se perfila que saltará al campo en busca de aumentar la ventaja y liquidar la serie.

El historial en Cuartos de Final muestra que Cruz Azul, equipo de la la Liga MX, registra 18 partidos en esta instancia con 12 victorias, solo tres derrotas.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón saben competir en estas instancias. Sin embargo, el presente inmediato lo confronta con un LAFC que en esta fase tiene un registro de cuatro victorias en seis partidos y apenas cuatro goles recibidos; además se suma la baja de Nico Ibáñez para los celestes.

LAFC ya eliminó a Cruz Azul en 2020 y vuelve a tomar ventaja amplia en una serie de eliminación directa. El pronóstico es favorable para los angelinos, aunque la localía de la Maquina le alcanzará para un triunfo, pero no con los goles suficientes para calificar a las semifinales de la Concachampions.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs LAFC hoy?

El partido se disputa este martes 14 de abril de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido Cruz Azul vs LAFC?

La transmisión en vivo estará disponible en México a través de FOX One. No va por TV abierta ni es gratis.

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar?

Cruz Azul necesita ganar por cuatro goles para avanzar de forma directa. Un triunfo por 3-0 iguala el global y lleva el partido a tiempos extra, con posibilidad de penales. Además, el criterio de goles de visitante obliga a Cruz Azul a mantener su portería en cero. Un solo gol de LAFC sentenciaría la serie, porque obligaría a los celestes a anotar cinco tantos para avanzar.

Alineaciones probables Cruz Azul vs LAFC

Cruz Azul: Kevin Mier; Gonzalo Piovi, Erik Lira, Willer Ditta; Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Rodolfo Rotondi; Gabriel Fernández, Agustín Palavecino y José Paradela.

LAFC: Hugo Lloris; Nkosi Tafari, Ryan Porteous, Eddie Segura; Sergi Palencia, David Martínez, Mark Delgado, Timothy Tillman; Son Heung-Min, Denis Bouanga y Mathieu Choiniere.