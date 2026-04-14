México gana medalla de bronce en el Centroamericano de Tenis de Mesa

Mexicanos en acción. Arantxa Cossío y Rogelio Castro en uno de los momentos de la competencia en Santo Domingo, República Dominicana.

El tenis de mesa mexicano obtuvo su tercera medalla dentro del Campeonato Centroamericano y del Caribe 2026 en Santo Domingo, República Dominicana, fue de bronce logrado por la dupla mixta de Arantxa Cossío y Rogelio Castro.

Los mexicanos cayeron en la ronda de semifinales ante los puertorriqueños Steven Moreno / Brianna Burgos por 3-1. Antes habían superado los encuentros ante Cuba (3-2), Antigua y Barbuda (3-0), el primer encuentro (Ronda de 32) lo pasaron bye.

En la final, Steven Moreno y Brianna Burgos pelearán por el título ante la segunda pareja mexicana conformada por Clio Bárcenas y Marcos Madrid, quienes accedieron al último juego al superar en la semifinal a los cubanos Jorge Campos y Daniela Fonseca por 3-2.

En dobles, otras finales se disputarán este miércoles 15 de abril entre México y Puerto Rico, en varonil Rogelio Castro y Marcos Madrid buscarán el oro ante Steven Moreno y Ángel Naranjo.

Mismo caso en la rama femenil, Arantxa Cossio y Clio Bárcenas jugarán por la cima del podio contra la pareja integrada por Brianna Burgos y Alondra Rodríguez.

Los mexicanos ya ganaron medallas de plata y bronce en la modalidad por equipos.