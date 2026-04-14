Atlético vs Barcelona: horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver la Champions League

Atlético de Madrid vs Barcelona El primer semifinalista del torneo se definirá en este partido entre equipos españoles.

Esta semana se definen las semifinales de la UEFA Champions League y sólo quedarán cuatro equipos en la carrera por ocupar el trono del futbol de clubes europeo. Atlético de Madrid y FC Barcelona definen al primer invitado de este enfrentamiento. Los ‘Colchoneros’ lograron obtener ventaja como visitantes y ahora cerrarán en casa para tratar de quedarse con el boleto. Por su parte, los ‘Blaugranas’ volvieron a ser víctimas de sí mismos y de una expulsión en un momento crucial, pero saben bien lo que es ganar en Madrid y hoy necesitan hacerlo de nueva cuenta para firmar una remontada digna de recordar.

Después de los partidos de ida, estamos a cuatro enfrentamientos para conocer a los semifinalistas de este certamen. Atlético de Madrid, Bayern Múnich, Arsenal y PSG tomaron ventaja en los primeros noventa minutos, los tres primeros incluso lo hicieron jugando como visitantes. El vencedor entre los colchoneros y los catalanes se medirá a quien resulte vencedor entre los ‘Gunners’ y el Sporting Club de Lisboa, mientras que del otro lado de la eliminatoria está el Real Madrid y el Liverpool.

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El primer duelo de esta eliminatoria sorprendió a propios y extraños luego de una victoria del Atlético de Madrid en la cancha del Spotify Nou Camp. Tras una expulsión de Pau Cubarsí en el primer tiempo, los rojiblancos aprovecharon la ventaja numérica y se impusieron con marcador de 0-2 gracias a los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth. El equipo de ‘Cholo’ Simeone ya sabe lo que es eliminar al Barcelona en una eliminatoria, cosa que consiguió este mismo año cuando se impusieron con global de 4-3 en la Copa del Rey. Ahora, quieren hacerlo de nueva cuenta en la Liga de Campeones de Europa.

Dice la afición que “nunca hay que dar por vivo al Atlético de Madrid”. El equipo español tiene la fama de encarar este tipo de partidos con una vocación ofensiva desmedida, lo que ya les ha costado alguna eliminación en el pasado. Incluso, en la Copa del Rey, estuvieron muy cerca de perder su ventaja de 4 goles luego de caer 3-0 en el enfrentamiento de vuelta. Ahora, tienen la oportunidad de regresar a unas semifinales de Liga de Campeones de Europa, algo que no consiguen desde la temporada 2016-2017, cuando fueron eliminados por el Real Madrid.

Por su parte, cuando parecían estar en el mejor momento de la temporada, el Barcelona sufrió un duro golpe en sus aspiraciones por este título. La afición ya tiene pesadillas con las expulsiones de Champions en momentos importantes, situación que también refleja el club luego de interponer una queja ante la UEFA por la aplicación de esta tarjeta roja. Hoy, tienen que ganar por al menos dos goles de diferencia para llevar el duelo a tiempo extra.

Posibles alineaciones del Atlético vs Barcelona | Champions League

Atlético: Juan Musso, Nahuel Molina, Romand Le Normand, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri, Giovani Simeoni, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezmann, Julián Álvarez.

Barcelona: Joan García, Joao Cancelo, Gerard Martín, Eric García, Joules Koundé, Pedri, Fermín López, Marcus Rashford, Dani Olmo, Lamine Yamal, Robert Lewandowski