La Fórmula 1 no será eléctrica...

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En las últimas semanas los fanáticos de la Fórmula 1 han mostrado una gran preocupación sobre el futuro de la serie. El que la potencia eléctrica haya crecido al 50 % en los motores híbridos ha llevado a que la conversación apunte a un futuro totalmente eléctrico. Bueno, pues puedo confirmar que eso jamás pasará, y la respuesta tiene que ver no en lo deportivo o en lo tecnológico, sino en lo legal. La Fórmula E (léase Alejandro Agag y compañía), tienen un contrato con la Federación Internacional del Automóvil (FIA) exclusivo para realizar un campeonato mundial 100% eléctrico de monoplazas. Es decir, la única serie que tiene los derechos legales de correr autos eléctricos con el aval de FIA, es la Fórmula E.

¿Qué la Fórmula 1 podría ser 100 % eléctrica y competir por el mundo? Pues sí, pero perdería el aval de FIA, su mayor validación...

BANDERA VERDE… Eso no pasará, pues las grandes compañías petroleras del mundo repuntan debido a los conflictos bélicos en Medio Oriente, y la política de la administración Trump apunta a que el petróleo deberá mantenerse como principal energético en el mundo. En semanas pasadas asistí a la Expo México Energy & Industry Hub, en Santa Fe, y diversos expertos de América coincidieron en que el petróleo seguirá siendo la mayor fuente de energía, hasta 2040 (alguien se fue una década más), con lo que sí, veremos una buena parte de la motorización eléctrica, pues se trata de “lo políticamente correcto”, pero en el aspecto real de la industria, las armadoras necesitan continuar con el desarrollo de fuentes de poder que consuman petróleo. Tan sencillo...

ENTRADA A PITS… Lamento destruir los sueños de “sustentabilidad” de buena parte de los fanáticos de la Fórmula 1 de manera tan tajante, pero en estos temas es mejor acortar la discusión y llegar de inmediato al resultado. La energía eléctrica se alimenta, en su mayoría, de los combustibles fósiles; y las energías alternas -aunque han demostrado ser funcionales- están lejos de ser comercialmente viables para los niveles requeridos por la industria automotriz global.

Sí, sí, veremos nuevos modelos eléctricos en las calles, pero los motores a combustión, de acuerdo a Rafael Scott, de McKinsey, seguirán en nuestros caminos por muchos años, pues la dependencia del petróleo no hará más que aumentar. Y es aquí donde la Fórmula 1 (el tema que nos importa) mantiene su papel de laboratorio de pruebas y desarrollo. Y ante las polémicas generadas en este año por la deficiente generación de energía eléctrica ya en carrera, queda claro que los motores a combustión dan la potencia y competencia que exigen los fanáticos. Así, nos esperan muchos años más de motores híbridos...

SALIDA DE PITS… Vaya manera de callar bocas la de Ty Gibbs el domingo pasado en el Bristol Motor Speedway. El jovencito se llevó la Food City 500 de NASCAR Cup Series y dejó en claro que no está en la serie únicamente por ser nieto del legendario Joe Gibbs (sí, a quien muchos recuerdan como coach ganador de Super Bowl de la NFL y hoy uno de los dueños de equipo más importantes en la categoría). Ty ya había dominado en la serie previa (antes Xfinity, hoy O’Reilly Auto Parts) al coronarse en 2022 y era cuestión de tiempo para que obtuviera su primer triunfo en la Cup.

Gibbs se impuso al campeón 2023 Ryan Blaney; al bicampeón Kyle Larson y al gran dominador del año Tyler Reddick, es decir, a lo mejor de la actualidad, y en una pista corta que es famosa por su dificultad. Los triunfos vendrán más seguidos… ya avisé...

BANDERA A CUADROS… Este domingo se disputará la AdventHealth 400 en el Kansas Speedway. Daniel Suárez se mantiene en el grupo de los 16 primeros en los standings (los pilotos que avanzan a Playoffs) y eso ya es un triunfo para su equipo, Spire. El mexicano llega a una pista donde no ha tenido resultados sólidos en los últimos años, y resalta el séptimo puesto en 2017. El año pasado fue 17, y el anterior 13 y 27.

Suárez, quien anunció que su esposa Julia (hija del legendario Nelson Piquet) está embarazada, podría tener la motivación necesaria para una buena calificación y resultado final. No lo veo probable, por su historial, pero en Kansas todo puede pasar...

Así las cosas, sobre ruedas...