Jon Rahm asume en liderato en LIV Golf México City

LIGV Golf México City. Jon Rahm, el favorito de la afición mexicana ya está en la punta de la clasificación. (EFE)

Jon Rahm toma el liderato en solitario cuando se ha jugado la mitad de la competencia de LIV Golf México City en el Club de Golf Chapultepec. Al español le fue suficiente un recorrido de 67 golpes (-5) para llevar -10 impactos en el acumulado.

Al capitán del equipo Legión XIII le persiguen a un golpe de distancia Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner III.

Abraham Ancer gana posiciones

LIV Golf. El mexicano Abraham Ancer del equipo Torque GC se defiende en el Club de Golf Chapultepec de Ciudad de México. (José Méndez/EFE)

Como mejor mexicano se localiza Abraham Ancer, luego de ronda de 66 y suma de -3 impactos para estar en el T16, mejorando su desempeño del jueves en el que firmó tarjeta de dos golpes sobre par.

Mientras Carlos Ortiz con un recorrido de 69, comparte ahora el T22 con suma de -2 golpes.

Ambos mexicanos son los mejores del equipo Torque GC que funge como anfitrión. El chileno Joaquín Niemann, capitán del conjunto de golfistas latinos es T31 y el colombiano Sebastián Muñoz T41.

Rahm, uno de los favoritos sentimentales de la afición mexicana, respondió en su recorrido del viernes con siete birdies y dos bogeys que lo auparon hasta lo más alto de la clasificación, después de iniciar la jornada en segundo lugar.

El francés Víctor Pérez que había sido primer lugar el jueves, debió conformarse con compartir el T6, después de ronda de 73, nada que ver con los 62 del jueves. En el total lleva -7 golpes.

El inglés Tyrrell Hatton en la pelea

Tyrrell Hatton, quien la semana pasada terminó tercer sitio en el Masters de Augusta ,comparte el T6 con suma de -7 golpes.

Los puntos de Jon Rahm, más los del inglés Hatton, Tom McKibbin, que está a un golpe de distancia de Rahm y Caleb Surratt, a quien no le ha ido muy bien en la Ciudad de México0, tienen al equipo Legión XIII arrollando el torneo con suma de -25 puntos.

Los Fireballs GC que capitanea Sergio García marchan en el segundo sitio y el Korean Golf Club y el Kleers Golf Club comparten el tercer lugar.