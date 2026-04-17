WrestleMania 42: ¿Cuándo y a qué hora es la lucha de Penta Zero en el gran evento de la WWE? (Penta Zero Miedo )

WrestleMania 42 ya tiene definida su cartelera completa para las dos noches del evento, con combates estelares y títulos en juego. La WWE confirmó fechas, horarios y enfrentamientos, destacando la participación del luchador mexicano Penta en una de las luchas más esperadas.

El evento se celebrará el 18 y 19 de abril en Las Vegas, entre los duelos programados, el combate de Penta ha generado expectativa al tratarse de una defensa titular en un formato de alto riesgo.

¿Cuándo y a qué hora lucha Penta en WrestleMania 42?

El combate de Penta Cero Miedo está programado para la Noche 2 de WrestleMania 42, el domingo 19 de abril de 2026. Su lucha será una contienda de escaleras por el Campeonato Intercontinental.

Penta defenderá su título ante Je’Von Evans, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Rey Mysterio. Este enfrentamiento forma parte de la cartelera principal.

De momento, no se ha confirmado la hora exacta en la que Penta subirá al cuadrilátero. Sin embargo, reportes señalan que podría abrir la función del domingo, justo al inicio del evento a las 16:00 horas.

Otra versión apunta a que su combate podría colocarse antes de la lucha estelar, alrededor de las 19:00 horas, aunque esta información aún no es oficial y podría cambiar conforme avance la programación.

Cartelera completa de WrestleMania 42

WrestleMania 42 se llevará a cabo en dos noches con múltiples combates titulares y enfrentamientos destacados. En la Noche 1, el sábado 18 de abril, sobresalen luchas como Cody Rhodes contra Randy Orton por el Campeonato Indiscutible de WWE.

También se incluyen duelos como Seth Rollins contra Gunther y una lucha no sancionada entre Jacob Fatu y Drew McIntyre, además de combates por campeonatos en distintas divisiones, incluyendo la rama femenil y luchas de tríos.

Para la Noche 2, el domingo 19 de abril, destacan enfrentamientos como CM Punk contra Roman Reigns por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A este cartel se suma la lucha de Penta, así como otros combates como Brock Lesnar contra Oba Femi, Finn Bálor frente a Dominik Mysterio y Sami Zayn contra Trick Williams por el Campeonato de Estados Unidos.

¿Quién es Penta Cero Miedo?

Penta Cero Miedo es un luchador mexicano que participará en WrestleMania 42 como campeón Intercontinental. Su filosofía, “Cero miedo”, es un elemento central de su identidad dentro del ring.

Originario de Ecatepec, Estado de México, Penta ha construido su carrera bajo este lema, el cual representa resistencia y determinación. Este concepto también forma parte de su narrativa profesional, acompañándolo desde sus inicios y en momentos clave de su trayectoria.